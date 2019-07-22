Медведчук и Бойко побеждают на выборах на Донбассе
Партия ОПЗЖ взяла большинство в 11 округах.
Читай также: Активисты рассказали о примерах скрытой рекламы перед выборами
В Луганской и Донецкой области по многомандатному округу побеждает партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.
На это партия набирает большинство в 11 округах Донецкой области и в шести округах Луганской области.
Читай также: Перепутали печати: В Индии испортили украинские бюллетени к выборам в ВР
Надо отметить, что бывший соратник Виктора Януковича проиграл выборы в Дружковке. Он признал свое поражение. Колесников, впрочем, баллотировался не от ОПЗЖ, а от "Оппозиционного блока,
Напомним, ранее сообщалось, что новая Верховная Рада должна приступить к работе не позднее начала сентября.
Отделитесь со своей сельской галичиной впизду!