Медведчук и Бойко побеждают на выборах на Донбассе

Партия ОПЗЖ взяла большинство в 11 округах.

Партия Медведчука побеждает на Донбассе facebook.com/ViborUa в

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В Луганской и Донецкой области по многомандатному округу побеждает партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

На это партия набирает большинство в 11 округах Донецкой области и в шести округах Луганской области.

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Надо отметить, что бывший соратник Виктора Януковича проиграл выборы в Дружковке. Он признал свое поражение. Колесников, впрочем, баллотировался не от ОПЗЖ, а от "Оппозиционного блока,

Напомним, ранее сообщалось, что новая Верховная Рада должна приступить к работе не позднее начала сентября.