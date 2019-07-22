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Медведчук и Бойко побеждают на выборах на Донбассе

Комментариев: 9
Партия ОПЗЖ взяла большинство в 11 округах.
Партия Медведчука побеждает на Донбассе
Партия Медведчука побеждает на Донбассе
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В Луганской и Донецкой области по многомандатному округу побеждает партия “Оппозиционная платформа - За жизнь“. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома.

На это партия набирает большинство в 11 округах Донецкой области и в шести округах Луганской области.

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Надо отметить, что бывший соратник Виктора Януковича проиграл выборы в Дружковке. Он признал свое поражение. Колесников, впрочем, баллотировался не от ОПЗЖ, а от "Оппозиционного блока,

Напомним, ранее сообщалось, что новая Верховная Рада должна приступить к работе не позднее начала сентября.

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Теги: ОПЗЖ, Медведчук, Бойко, Колесников, Оппоблок, выборы, Рада
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Комментариев (12)
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Letohradek    22.07.2019, 11:03
Оценка:  -1
Letohradek
Это и есть подтверждение опасений того, что если Донбасс вернется в Украину, это будет постоянная заноза в теле Украины! Эти тупые скоты всегда будут выбирать во власть ссученный сброд и откровенных ненавистников Украины! Нах.нам это надо?
farfalle    22.07.2019, 11:05
Оценка:  0
farfalle
Так валите накуй с Донбасса, свиньи! Чего вы там забыли???
Отделитесь со своей сельской галичиной впизду!
andy55524    22.07.2019, 10:59
Оценка:  +2
andy55524
статус Абхазии и Южной Осетии им важнее.
    22.07.2019, 10:54
Оценка:  +4
после 5 лет войны. Донбас выбирает путина. больные люди...
Cowboychik    22.07.2019, 11:02
Оценка:  -1
Cowboychik
После 5 лет террора, после появления Аллеи Ангелов в Донецке кого они должны выбрать? Клоуна? Кондитера? Может быть Палубия? Они выбирают того, кто помогает им выжить, а не тех, кто пришёл их убивать...
Колишній-східняк    22.07.2019, 10:41
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Я всё больше убеждаюсь, что Донбасс для нас - чужеродное гнойное тело. Надо его уже отпускать в русский мир.
VinsBad    22.07.2019, 10:47
Оценка:  +3
VinsBad
100%
Коляка    22.07.2019, 10:50
Оценка:  -8
Коляка
может западенцам вообще всех в покое оставить?
Cowboychik    22.07.2019, 10:53
Оценка:  -7
Cowboychik
Донбасс уйдет в административных границах. Ведь это голосовали на захваченных Украиной территориях. В Народный Республиках вообще майдавонь не в почете.... Одна мова и термос - это для упоротых рагулей.
БРОКЕР2018    22.07.2019, 11:01
Оценка:  +2
БРОКЕР2018
а я давно это говорил - донбас и крым - две раковые опухоли на теле УКРАИНЫ, ордынцы ещё не в полной мере поняли что они себе поимели в виде дотационного крыма, а ещё и донбас приходится снабжать бесплатным газом и жратвой
farfalle    22.07.2019, 11:06
Оценка:  +1
farfalle
А почему Галичина - не раковая опухоль? Тебе в башку не приходило такое?
Cowboychik    22.07.2019, 11:07
Оценка:  0
Cowboychik
Собираюсь поехать в Крым во вторник. На неделю. Сначала в Оленевку понырять, потом в Евпаторию для ребенка, в Ялту любит жена. Там Михайлов приедет. И обязательно в Севастополь. Город украинских моряков и украинской славы. Не пустят через Чонгар, тогда по мосту и начнем с Керчи...
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