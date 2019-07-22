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Больше половины протоколов: "Слуга народа" набирает 42% голосов

Комментариев: 15
В ЦИК насчитали уже боле 3 млн голосов за президентскую партию.
ЦИК обработала более 52% электронных протоколов
ЦИК обработала более 52% электронных протоколов
EPA/UPG

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Центральная избирательная комиссия обработала 52,7% электронных протоколов ОИК по многомандатному избирательному округу на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Лидером гонки остается президентская партия “Слуга народа“ - она набирает 42,45% голосов избирателей (3,01 млн человек).

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“Оппозиционная платформа - За жизнь“ набирает 12,87% (914 тысяч человек), “Европейская солидарность“ - 8,65% (612 тысяч человек), ВО “Батькивщина“ - 8,02% (569 тысяч человек), “Голос“ - 6,39% (почти 453 тысячи человек).

Остальные партии набирают менее 5%. Таким образом, в Раду проходят пять политсил.

Напомним, ранее ЦИК объявила выборы в парламент состоявшимися.

 

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Теги: Рада, протоколы, ЦИК, голосование, результаты, выборы
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Комментариев (15)
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Брюква_и_Клюква    22.07.2019, 12:38
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Это даже прикольно! Впервые у нас будет монопарламент и теперь товарищам Слугам пенять придется только на себя за окончательный развал страны. Боюсь, многие Слуги скоро не выдержат такую ношу ответственности и сбегут в оппозицию!
Spiarmint    22.07.2019, 12:19
Оценка:  0
Spiarmint
Основной параметр это мой кошелек.
Paul_Knox    22.07.2019, 12:19
Оценка:  0
Paul_Knox
Не оскудела земля наша дeбилами... ой, простите, зебилами...
Spiarmint    22.07.2019, 12:20
Оценка:  0
Spiarmint
Посмотрим на сколько его хватит.
Spiarmint    22.07.2019, 12:15
Оценка:  0
Spiarmint
Если у меня в кармане ничего не изменится то столько останется жить ему.
Spiarmint    22.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Spiarmint
Народная забава дай пинка клоуну.
Spiarmint    22.07.2019, 12:05
Оценка:  0
Spiarmint
Лететь будет аж пердеть.
Spiarmint    22.07.2019, 12:05
Оценка:  -1
Spiarmint
Какое доверие?Ну и соответственно и запросы общества. Не справится получит пинка под зад.
ШВЕЙК    22.07.2019, 12:05
Оценка:  0
ШВЕЙК
Довбойоби вибрали собі подібного.
парень_Киев_27    22.07.2019, 11:59
Оценка:  0
парень_Киев_27
Интересно, сейчас как сменят ген прокурора, посадят это педрило?
Woodbrother    22.07.2019, 12:07
Оценка:  0
Woodbrother
Не, зелю не посадят. Он еще как минимум год будет по фантанчикам прыгать и ногами в сериале дрыгать.
парень_Киев_27    22.07.2019, 12:26
Оценка:  0
парень_Киев_27
Уголовные дела заводят как раз таки не на зелю. Хорошо когда ген прокурор - кум.
Дальше будет интереснее...
Колишній-східняк    22.07.2019, 11:52
Оценка:  +2
Колишній-східняк
За ЕС, несмотря на 5 летнее мочилово Порошенко по всем каналам, несмотря на предвыборное мочилово партии, несмотря на 5 лет войны и усталость от нее, проголосовали около 2 миллионов человек. Это два миллиона не из 100% населения, а всего лишь из 49,84% проголосовавших, только тех, кто поставил метку
Колишній-східняк    22.07.2019, 11:52
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Эти люди не исчезнут, не изменят свое мнение. Их не станет меньше. Да это же лучшие выборы в истории Украины. Они выкристаллизовали силу, которая при любых раскладах будет бороться за независимость Украины. В первую очередь от российской империи.
Колишній-східняк    22.07.2019, 11:54
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Это на 100 процентов люди которые ни при каких обстоятельствах, не замирятся с РФ и не обернутся в ту сторону. И их число будет только расти. Радоваться нужно, а не расстраиваться.
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