Больше половины протоколов: "Слуга народа" набирает 42% голосов

В ЦИК насчитали уже боле 3 млн голосов за президентскую партию.

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Центральная избирательная комиссия обработала 52,7% электронных протоколов ОИК по многомандатному избирательному округу на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Лидером гонки остается президентская партия “Слуга народа“ - она набирает 42,45% голосов избирателей (3,01 млн человек).

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“Оппозиционная платформа - За жизнь“ набирает 12,87% (914 тысяч человек), “Европейская солидарность“ - 8,65% (612 тысяч человек), ВО “Батькивщина“ - 8,02% (569 тысяч человек), “Голос“ - 6,39% (почти 453 тысячи человек).

Остальные партии набирают менее 5%. Таким образом, в Раду проходят пять политсил.

Напомним, ранее ЦИК объявила выборы в парламент состоявшимися.

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