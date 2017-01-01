Спецназ поможет перевезти "мокрые бюллетени" в ЦИК

Получение первых оригинальных бумажных протоколы с мокрыми печатями планируется на 23 июля .

Протоколы из ОИК перевезут с помощью спецназа EPA/UPG

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Нацполиция привлечет спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

“Зампредседателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в ОИК по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в ЦИК“, - говорится в сообщении.

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Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.

ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК обработала более 52% электронных протоколов.