Спецназ поможет перевезти "мокрые бюллетени" в ЦИК
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Нацполиция привлечет спецназ к обеспечению безопасности транспортировки избирательных бюллетеней в Центризбирком. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
“Зампредседателя НПУ Александр Фацевич поручил руководителям территориальных подразделений обеспечить беспрепятственный процесс транспортировки избирательной документации из участковых в ОИК по мере подсчета бюллетеней, а в дальнейшем - из ОИК в ЦИК“, - говорится в сообщении.
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Кроме того, полиция будет усиленно обеспечивать охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах расположения окружных избирательных комиссий.
ЦИК ожидает, что первые оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями о результатах голосования начнут поступать 23 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК обработала более 52% электронных протоколов.
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