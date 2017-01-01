Часть пляжей под Одессой закроют из-за боевых стрельб

Стрельбы будут проводиться с 24 июля.

Небезопасно будет на пляжах между Николаевкой (Балабанкой) и Лебедевкой odessa.politeka.net

В Татарбунарском районе Одесской области в связи с проведением боевых стрельб для граждан на два дня закроют часть популярных пляжей.

Об этом сообщили в Татарбунарский РГА.

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В частности, речь идет о береговой линии между популярными курортами - от населенного пункта Николаевка (Балабанка) до поселка Лебедевка (включительно).

Стрельбы будут проводиться с 7.00 среды, 24 июля, в 23.00 четверга, 25 июля. Как отмечается, находиться в данном месте потенциально опасно и граждан просят не появляться в указанном районе в это время.

Напомним, 1 июля, в Одессе стартовали многонациональные военные учения Sea Breeze - 2019. В маневрах приняли участие корабли, авиационная техника и военные как стран-членов НАТО, так и их союзников.

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