Незаконная агитация на выборах побила рекорд 25 лет - КИУ

Количество незаконной агитации превысило все избирательные кампании за последние 25,5 лет.

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Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем парламентских выборов. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает УНН.

“Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией“, - отметил Кошель.

“То есть, рекордной за последние 25,5 лет по фактам незаконной агитации“, - уточнил глава Комитета избирателей.

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Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия объявила выборы в Верховную Раду состоявшимися.