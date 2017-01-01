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В Киеве на парня обрушилась кирпичная стена

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Обвал произошел в заброшенном частном доме. Парню 1993 года рождения кирпичи сломали обе ноги.
В Киеве на парня упала кирпичная стена
В Киеве на парня упала кирпичная стена
пресс-служба ГСЧС

В субботу на улице Стеценко, 30, в Киеве произошло ЧП - на парня упала кирпичная стена.

Об этом рассказали Сегодня в Коммунальной службе спасения КГГА.

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"Обвал произошел в заброшенном частном доме. Туда повадились молодые люди, которые воровали кирпич. В результате ЧП парню 1993 года рождения кирпичами переломало обе ноги. Наши сотрудники помогли извлечь пострадавшего из-под завалов и передали медикам", - говорится в сообщении.

Еще одно ЧП произошло в пятницу возле метро Святошин, где сейчас проходит ремонт. В переходе к электропоездам внезапно рухнули строительные плиты и опалубка. Травмы ног получил прохожий. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщалось 3 июля, в Киеве рухнула часть здания колледжа.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, стена, мужчина, обрушение
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