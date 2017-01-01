В Киеве на парня обрушилась кирпичная стена

Обвал произошел в заброшенном частном доме. Парню 1993 года рождения кирпичи сломали обе ноги.

В Киеве на парня упала кирпичная стена пресс-служба ГСЧС

В субботу на улице Стеценко, 30, в Киеве произошло ЧП - на парня упала кирпичная стена.

Об этом рассказали Сегодня в Коммунальной службе спасения КГГА.

Читай также: На стройке в Питере бетонная плита рухнула на биотуалеты и убила двух мужчин

"Обвал произошел в заброшенном частном доме. Туда повадились молодые люди, которые воровали кирпич. В результате ЧП парню 1993 года рождения кирпичами переломало обе ноги. Наши сотрудники помогли извлечь пострадавшего из-под завалов и передали медикам", - говорится в сообщении.

Еще одно ЧП произошло в пятницу возле метро Святошин, где сейчас проходит ремонт. В переходе к электропоездам внезапно рухнули строительные плиты и опалубка. Травмы ног получил прохожий. Его госпитализировали в больницу.

Как сообщалось 3 июля, в Киеве рухнула часть здания колледжа.