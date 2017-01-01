Умер один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка

Авторству известного юриста Мусияки принадлежит около 120 научных трудов.

Известный политик, общественный деятель, один из авторов Конституции Украины Виктор Мусияка скончался в понедельник, 22 июля.

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Об этом написал в Facebook председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства “Главком“ Виктор Шлинчак. Пользователи выражают свои соболезнования родным и близким.

“Худшая новость сегодняшнего дня - это смерть Виктора Мусияки. Отца Конституции, мудрого и честного человека. Покойтесь с миром! Спасибо, что вы были“, - сообщил он.

Виктору Лаврентьевичу было 73 года. По предварительной версии, причиной смерти стал инфаркт. Пока официальной информации о том, когда пройдет прощание с Виктором Мусияком, нет. Но датой похорон называют 24 июля.

Политическую деятельность он начал в 1994 году. Виктор Мусияка был нардепом в Верховной Раде второго созыва (1994-1998 года). Представлял президента Леонида Кучму в парламенте с 1995 по 1996 года.

В 2002 году вновь попал в Раду по спискам партии Виктора Ющенко “Наша Украина“.

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Авторству Мусияки принадлежит около 120 научных трудов. Он - один из авторов Конституции Украины. Интересно, что день рождения юриста совпадал с днем рождения Основного закона Украины - 28 июня. А дата принятия Конституции совпала с его 50-летним юбилеем. Всю ночь, вместе с другими депутатами, он провел в сессионном зале, а утром первыми его поздравили коллеги.

В последние годы консультировал Центр Разумкова по правовым вопросам.

Как сообщалось 14 мая, умер бывший министр культуры Украины.