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Хищения в оборонке: СБУ проводит обыски в Кабмине, ГПСУ и ГФС

Комментариев: 2
Хищения были совершены при поставках ГПСУ “подвесной системы раннего обнаружения“.
Хищения в оборонке: СБУ проводит обыски в Кабмине, ГПСУ и ГФС
© facebook.com/gp.gov.ua
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  • Прокуроры изымают оригиналы документов
  • Прокуроры изымают оригиналы документов
  • Прокуроры изымают оригиналы документов
Хищения в оборонке: СБУ проводит обыски в Кабмине, ГПСУ и ГФС
Прокуроры изымают оригиналы документов
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Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и госпредприятия “Спецтехноэкспорт“.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Отмечается, что главной военной прокуратурой ГПУ осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения денежными средствами в сумме 6,7 млн долларов при заключении иностранной компанией внешнеэкономического контракта с одним из предприятий концерна ГП “Укроборонпром“ по поставкам Государственной пограничной службе Украины “подвесной системы раннего обнаружения“.

“Прокурорами Главной военной прокуратуры по оперативному сопровождению Департамента контрразведки Службы безопасности Украины при участии сотрудников Центра специальных операций “А“ СБУ проведено и проводятся в настоящее время в служебных помещениях Кабинета Министров Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и ГП ГХВП “Спецтехноэкспорт“ следственные действия, направленные на изъятие оригиналов документов и других вещей и предметов, которые имеют доказательственное значение по уголовному производству“, - сообщили в ГПУ.

Как сообщалось 23 апреля, ГБР наведалось в НАБУ с обысками из-за оборонки.

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Теги: хищения, ОПК, коррупция, ГПСУ, Кабмин, ГФС
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Комментариев (2)
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Fon_Pascha    22.07.2019, 15:05
Оценка:  +1
Fon_Pascha
во время войны воруют больше в разы! и не садить в тюрьму, а в штрафбаты и на блокпостах приковывать, пускай отрабатывают
Boxerogos    22.07.2019, 14:47
Оценка:  +3
Boxerogos
Коррупция на поставках в армию всяческого снаряжения не просто огромная,а чудовищная.Поэтому,неудивительно что война будет продолжаться очень долго.Ведь это очень доходный бизнес.
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