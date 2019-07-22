Вопрос коалиции не актуален - Разумков

В "Слуге народа" пока не говорят, захотят ли видеть другие партии в своей монокоалиции.

Разумков уже не уверен, что команде Зе нужна коалиция Facebook политика

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Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что вопрос наличия коалиции более неактуален, в отличие от предыдущих выборов в Раду. Об этом пишет ТСН.

“Будет ли коалиция - это вопрос, который, в отличие от едва ли не всех предыдущих выборов, сейчас не актуален“, - отметил он.

“По предварительным результатам, у представителей партии “Слуга народа“ по спискам и одномандатным округам коалиционное большинство уже набирается“, - пояснил Разумков.

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“Но открыты ли двери для других - смотрите далее“, - призвал он следить за информацией от президентской команды.

Напомним, ранее ЦИК объявила выборы в Верховную Раду состоявшимися.