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Вопрос коалиции не актуален - Разумков

Комментариев: 5
В "Слуге народа" пока не говорят, захотят ли видеть другие партии в своей монокоалиции.
Разумков уже не уверен, что команде Зе нужна коалиция
Разумков уже не уверен, что команде Зе нужна коалиция
Facebook политика

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Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что вопрос наличия коалиции более неактуален, в отличие от предыдущих выборов в Раду. Об этом пишет ТСН.

“Будет ли коалиция - это вопрос, который, в отличие от едва ли не всех предыдущих выборов, сейчас не актуален“, - отметил он.

“По предварительным результатам, у представителей партии “Слуга народа“ по спискам и одномандатным округам коалиционное большинство уже набирается“, - пояснил Разумков.

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“Но открыты ли двери для других - смотрите далее“, - призвал он следить за информацией от президентской команды.

Напомним, ранее ЦИК объявила выборы в Верховную Раду состоявшимися.

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Теги: коалиция, Рада, выборы, Разумков, Слуга народа
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Комментариев (8)
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alex_br    22.07.2019, 15:38
Оценка:  0
alex_br
Голос из полтора десятками депутатов предлагающие Вакарчука премьером было весело
Голос скорее всего присоединится к Слуге,Батькивщина будет как обычно то там то сям, а ЕС оставят самих по себе, медведблок как всегда будут лаять в оппозиции.Думаю ЕС и Батькивщина имеют парочку интересных сценариев
alex_br    22.07.2019, 15:40
Оценка:  0
alex_br
А они простые - либо СН устраивает диктатуру одной партии как Единая россия, либо она развалится очень быстро (естественно при помощи "друзей", сотни случайных незнакомых друг с другом людей, которые еще месяц не знали что они будут идти в политику и от кого.Хоть я против Зе, но против развала
ЗаУкраину    22.07.2019, 15:21
Оценка:  +2
ЗаУкраину
пока не актуален.
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:02
Оценка:  -3
Колишній-східняк
А я пока насчитал у них 216 мест. Как бы до 226 десятки не хватает.
Letohradek    22.07.2019, 14:22
Оценка:  -6
Letohradek
На этот раз Майдан будет не с палками и строительными касками ...
Fon_Pascha    22.07.2019, 15:06
Оценка:  +2
Fon_Pascha
да не кто и не пойдет, кто им платить будет? а вот расстреливать будут, и не только в спину
Letohradek    22.07.2019, 15:08
Оценка:  -3
Letohradek
Свободу, достоинство и честь не покупают и не продают за деньги, всоси ты это ссученное!
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:25
Оценка:  0
Колишній-східняк
Паша, он хоть и фон, но, похоже, в школе букварь скурил.
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