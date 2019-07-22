Вопрос коалиции не актуален - Разумков
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Глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков заявил, что вопрос наличия коалиции более неактуален, в отличие от предыдущих выборов в Раду. Об этом пишет ТСН.
“Будет ли коалиция - это вопрос, который, в отличие от едва ли не всех предыдущих выборов, сейчас не актуален“, - отметил он.
“По предварительным результатам, у представителей партии “Слуга народа“ по спискам и одномандатным округам коалиционное большинство уже набирается“, - пояснил Разумков.
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“Но открыты ли двери для других - смотрите далее“, - призвал он следить за информацией от президентской команды.
Напомним, ранее ЦИК объявила выборы в Верховную Раду состоявшимися.
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Голос скорее всего присоединится к Слуге,Батькивщина будет как обычно то там то сям, а ЕС оставят самих по себе, медведблок как всегда будут лаять в оппозиции.Думаю ЕС и Батькивщина имеют парочку интересных сценариев