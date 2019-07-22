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В Мукачево что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах

Комментариев: 3
На нарушение от представителей УИК в ОИК не отреагировали, готовится обращение в полицию.
В Мукачево обнаружили нарушения в работе УИК
В Мукачево обнаружили нарушения в работе УИК
EPA/UPG

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На ОИК №69 в Мукачево наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала представительниц участковой избирательной комиссии, которые дописывали что-то в протоколе уже во время пребывания на ОИК. Об этом сообщает “Закарпатье онлайн“.

После вопроса наблюдательницы, что именно они делают, представительница УИК оттолкнула наблюдательницу ОПОРЫ.

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На видео, которое предоставила наблюдательница, видно, как члены УИК то исправляют что-то в протоколе, а после вопроса наблюдательницы, откладывают его в сумку и уходят.

 

По словам представительницы ОПОРЫ, в эту окружную избирательную комиссию некоторые УИК привозят протоколы в распакованных пакетах.

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В окружной избирательной комиссии №69 на вероятное нарушение закона не реагируют. Наблюдатели ОПОРЫ готовят обращение в полицию о данном инциденте.

Напомним, ранее в КИУ заявили, что незаконная агитация на этих выборах в парламент побила все рекорды 25,5 лет. 

 

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Теги: выборы, нарушения, протоколы, ОИК, УИК, полиция, ОПОРА
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Комментариев (3)
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Хамон_и_Пармезан    22.07.2019, 15:01
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Ничего страшного! Не надо драматизировать! Вон, вчера писали, что где-то опечатанную кастрюлю вместо сейфа использовали. Ну и что?!
WTF2wtf    22.07.2019, 15:07
Оценка:  -1
WTF2wtf
Какого тут специалист по направлению "ашотамухохлов" из раши, "философствует"?
Вы теперь реальные спецы только по разграблению и опусканию захваченного Донбасса за захваченный "КрымаВаш", да по убийству граждан Украины ... путинские
WTF2wtf    22.07.2019, 14:50
Оценка:  +3
WTF2wtf
Эти тетки, что-то дописывающие, хоть понимают, что это им сроком вообще может светить??????
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