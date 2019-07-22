В Мукачево что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах
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На ОИК №69 в Мукачево наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала представительниц участковой избирательной комиссии, которые дописывали что-то в протоколе уже во время пребывания на ОИК. Об этом сообщает “Закарпатье онлайн“.
После вопроса наблюдательницы, что именно они делают, представительница УИК оттолкнула наблюдательницу ОПОРЫ.
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На видео, которое предоставила наблюдательница, видно, как члены УИК то исправляют что-то в протоколе, а после вопроса наблюдательницы, откладывают его в сумку и уходят.
По словам представительницы ОПОРЫ, в эту окружную избирательную комиссию некоторые УИК привозят протоколы в распакованных пакетах.
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В окружной избирательной комиссии №69 на вероятное нарушение закона не реагируют. Наблюдатели ОПОРЫ готовят обращение в полицию о данном инциденте.
Напомним, ранее в КИУ заявили, что незаконная агитация на этих выборах в парламент побила все рекорды 25,5 лет.
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