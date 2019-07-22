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Одна-единственная кандидат от "Свободы" проходит в Раду

Комментариев: 3
Оксана Савчук на своем округе обогнала кандидата от "Слуги народа".
Савчук выиграла выборы у оппонента из "Слуги народа"
Савчук выиграла выборы у оппонента из "Слуги народа"
сайт ЦИК

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В Ивано-Франковской области в одномандатном избирательном округе №83 победила кандидат от ВО “Свобода“ Оксана Савчук. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За Савчук проголосовали 46,67% избирателей (подсчитаны 100% протоколов). На втором месте - кандидат от “Слуги народа“ Андрей Сторожук (23,28%).

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На данный момент Савчук - единственный представитель ВО “Свобода“, которая походит в Верховную Раду.

Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.

 

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Теги: Свобода, Рада, выборы, мероприятие, кандидаты
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Комментариев (3)
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Woodbrother    22.07.2019, 15:35
Оценка:  0
Woodbrother
Молодец !
ЗаУкраину    22.07.2019, 15:19
Оценка:  -2
ЗаУкраину
единственная фашистская овчарка, по франковску(родине бандеры ) проползла в ВР...)))Тьфу на нее.
Kostos    22.07.2019, 15:30
Оценка:  -2
Kostos
НАХ пошел, мокша дырявая
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