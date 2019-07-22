Одна-единственная кандидат от "Свободы" проходит в Раду

Оксана Савчук на своем округе обогнала кандидата от "Слуги народа".

Савчук выиграла выборы у оппонента из "Слуги народа" сайт ЦИК

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В Ивано-Франковской области в одномандатном избирательном округе №83 победила кандидат от ВО “Свобода“ Оксана Савчук. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

За Савчук проголосовали 46,67% избирателей (подсчитаны 100% протоколов). На втором месте - кандидат от “Слуги народа“ Андрей Сторожук (23,28%).

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На данный момент Савчук - единственный представитель ВО “Свобода“, которая походит в Верховную Раду.

Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.