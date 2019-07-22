Монобольшинство слуг. Итоги выборов Рады

Партия Слуга Народа на внеочередных выборах Верховной Рады получила более половины мест в парламенте, то есть сможет сформировать единоличное большинство.

Внеочередные парламентские выборы в Украине установили сразу несколько рекордов.

Это первые национальные выборы, которые прошли летом. На них зафиксирована самая низкая явка в истории украинских голосований и впервые партия, которая победила, получит большинство мест в парламенте.

Обо всем по порядку.

Явка

По информации Центральной избирательной комиссии Украины, явка на выборах 21 июля 2019 года составила 49,8%. Это самый низкий показатель за всю историю парламентских выборов в Украине.

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На выборах в Раду в 1994 году избиратели продемонстрировали явку в 75,6%, в 1998 году – 71,2%, в 2002 году – 65,2%, в 2006 году – 67,6%, в 2012 году – 57,5%, в 2014 году – 51,9%.



“По нашему мнению, это является большим изменением векторов. Например, на внеочередных выборах в 2014 году явка составила 52%, а на выборах 2012 года 57%. То есть мировая тенденция к снижению активности избирателей коснулась, к сожалению, и Украины“, - считает заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук, напротив, считает, что для летнего периода активность граждан была еще “достаточно высокой“.

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По итогам обработки 60% бюллетеней голоса на выборах распределились так.

По партийным спискам:

Слуга народу 42.5% = 122 депутата

ОПЗЖ 12.97% = 37 депутатов

ЕС 8.57% =25 депутатов

Батьківщина 8.01% = 23 депутата

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Голос 6.34% = 18 депутатов

По мажоритарным округам:

Слуга народа – 127 депутатов

ОПЗЖ – 7 депутатов

ЕС – 2 депутата

Батьківщина – 2 депутата

Голос – 2 депутата

Другие партии– 8 депутатов

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Самовыдвиженцы– 49 депутатов

ИТОГО:Слуга Народа – 249, ОПЗЖ – 44, Европейская Солидарность – 27, Батьківщина – 25, Голос – 20, другие партии – 8, самовыдвиженцы – 49.

Коалиция не нужна

Слуга Народ – первая партия в истории Украины, которая может сформировать единоличное большинство в парламенте.

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Сразу после объявления первых результатов экзит-поллов, в партии Владимира Зеленского еще обсуждали возможные союзы для формирования коалиции. В первую очередь, в партнерах там хотели видеть партию Голос Святослава Вакарчука. Но после того, как начали появляться результаты по мажоритарным округам стало понятно, что никакие партнеры Слуге Народа не нужны.

“Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологических взглядах, в базовом видении развития нашей страны. Но пока говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде“, - отметил глава партии Слуга Народа Дмитрий Разумков.

Плюс еще нужно понимать, что часть самовыдвиженцев, которые выиграли в мажоритарных округах, также могут присоединиться к фракции Слуги Народа. То есть в итоге она может быть и больше 249 человек.

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Разумков говорит, что украинцам не стоит бояться узурпации власти.

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоялось в День независимости Украины, 24 августа.

Представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус не исключает быстрого формирования коалиции в новой Верховной Раде.

“Если это будет монокоалиция с одной партией, то это будет очень быстро. Я думаю, через несколько недель после выборов будет уже сформирована“, – сказал он.

“Если это будет коалиция, где будет еще одна партия, еще одна фракция, то я тоже не думаю, что это будут очень долгие переговоры, как когда 4-5 разных фракций создают коалицию. А если там будут 2 фракции, то это будет сделано довольно быстро. Я думаю, что к сентябрю это однозначно будет сделано. Август будет довольно рабочий такой месяц“, – заявил Герус.

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Среди первых законов, которые предложит Слуга Народа на рассмотрение новому парламенту, Зеленский назвал лишение депутатов неприкосновенности и закон об импичменте президента.

Кто еще будет в парламенте

Второе место на выборах - Оппозиционная платформа за жизнь заявляет, что в новом парламенте будет в оппозиции к власти.

“Роль “Оппозиционной платформы – За жизнь“ в парламенте – исключительно оппозиция. И это было решено задолго до окончания выборов. Мы это хорошо понимали и сознательно к этому шли. Мы будем оппозиционной фракцией в парламенте 9 созыва“, - заявил один из лидеров партии, кум президента РФ Виктор Медведчук.

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“Мы будем делать все необходимое, чтобы парламент установил мир и оказал содействие в установлении мира в стране и прекращения боевых действий. Мы будем добиваться изменения экономического курса, (снижения) нагрузки на людей в изменении драконовских жилищно-коммунальных тарифов… Мы будем изменять налоговое законодательство…“, – заявил он.

Также в планах ОПЗЖ отказ от евроатлантической интеграции Украины, пересмотр соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

В партии Европейская солидарность Петра Порошенко называют свою роль в будущем парламенте, как “конструктивная оппозиция”. Главным партнеромсвоей партии Порошенко назвал партию Святослава Вакарчука Голос.

При этом он предложил представителям политсил “умерить эмоции предвыборной кампании и объединиться на европейской и евроатлантической платформе“.

Порошенко напомнил, что уже отмечал: “Мы идем в Верховную Раду точно не за должностями“.

В самом Голосе говорят, что готовы вести переговоры о создании коалиции со всеми кроме ОПЗЖ, с партиями Европейская солидарность и Батькивщина, если те готовы поддерживать деолигархизацию.

В Батьківщине заявили, что будущее парламента зависит исключительно от Зеленского.

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“То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского“, - сказала Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что у Зеленского и его партии есть полное право формировать парламентскую коалицию, так, как они считают нужным, и ответственность за это лежит на президенте.

Политик также отметила, что ее политсила ни на какие должности не претендует. “Мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции“, - сказала Тимошенко.

“Мы готовы быть в коалиции только с партиями Слуга народа и Голос, - добавила при этом лидер Батькивщины.

Неудачники

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В парламент не попал целый ряд известных политиков и политических проектов. Так за бортом парламента нового созыва остались все еще действующие депутаты из Радикальной партии, Самопомочи, Оппозиционного бока и части Народного Фронта, который влился в Украинскую стратегию Гройсмана. Все эти партии не преодолели 5% барьер.

При этом, по новому законодательству, партии которые набрали более 2% голосов избирателей могут претендовать на получение финансирования от государства.

Деньги из бюджета получат – Радикальная партия, Сила и честь, Оппозиционный блок, партия Шария, Свобода и Украинская стратегия Гройсмана.