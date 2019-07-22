Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский издал указ о развитии региона Карпат

Комментариев: 6
Президент поручил разработать госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о стимулировании экономического и туристического развития Карпатского региона. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 22 июля.

Читай также: Больше половины протоколов: “Слуга народа“ набирает 42% голосов

Отмечается, что указ № 543 О развитии региона украинских Карпат направлен на стимулирование социально-экономического развития, повышения инвестиционной привлекательности, развития рекреационного, туристического и этнокультурного потенциала региона украинских Карпат.

Так, президент обязал Кабмин за два месяца утвердить госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы с учетом концепции развития горных территорий.

Читай также: “Народ дал Зеленскому четкий мандат“ - премьер Чехии

Согласно тексту указа, правительство должно предусматривать в проектах закона о госбюджете на 2020-й и последующие годы расходы для реализации этой программы.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, на прошлой неделе Зеленский подписал указ о дорожных работах. Президент поручил провести ряд мероприятий, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в стране. Омелян назвал его “цирком“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: туризм, туристы, Карпаты, Владимир Зеленский, указ президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Vesna_Krasna2    22.07.2019, 16:00
Оценка:  -2
Vesna_Krasna2
Да да, эти селюки наразвивают, деньги в карман а груженные поезда в ес пойдут как и раньше.
Woodbrother    22.07.2019, 15:49
Оценка:  -1
Woodbrother
Абалденный украз. А деньги где под него взять ? Неужели Дядя Беня профинансирует .
dimasvetik    22.07.2019, 15:52
Оценка:  -1
dimasvetik
может и Беня, может Ахмет
Woodbrother    22.07.2019, 16:14
Оценка:  0
Woodbrother
А может и нет.
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:42
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Нормальный през! Как только куда поехал - сразу указ о развитии. Теперь заживем, братишки.
Woodbrother    22.07.2019, 16:15
Оценка:  -1
Woodbrother
Очень Папандопуло напоминает из одного всем известного фильма.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь