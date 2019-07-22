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Экс-чиновник Института титана украл более $1 миллиона - НАБУ

Комментариев: 2
Сейчас подозреваемый под домашним арестом с электронным браслетом.
От Института титана незаконно перевели на Виргинские островах крупную сумму
От Института титана незаконно перевели на Виргинские островах крупную сумму
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Бывшего чиновника Института титана подозревают в нанесении ущерба государству на сумму 1,258 миллиона долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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В ведомстве уточнили, что детективы бюро задержали экс-первого заместителя генерального директора государственного научно-исследовательского и проектного института титана 19 июля 2019 года. Затем прокуроры САП сообщили ему о подозрении в нанесении 1,258 млн долл. США вреда этому учреждению. Действия должностного лица квалифицированы по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

По данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами на протяжении 2012-2013 г.г. обеспечил перечисление Институтом титана иностранной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, 1,258 млн долл США за работы и услуги, которые, как выяснило следствие, на самом деле не предоставлялись. Чем нанес ущерб интересам государства в особо крупном размере.

20 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Также на него возложены обязанности носить электронный браслет и сдать все паспорта в соответствующие органы.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

 

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Теги: НАБУ, хищения, коррупция
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    22.07.2019, 15:58
Оценка:  0
Колишній-східняк
Пришла проверка из обэпа,
Сейф отозвался на сезам,
Из-за стола привстал директор,
Сел зам
Колишній-східняк    22.07.2019, 15:48
Оценка:  0
Колишній-східняк
А кто титан?
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