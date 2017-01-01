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В Сумах обнаружили заранее заполненные протоколы

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Подписанные заранее протоколы обнаружили в городе Сумы, Сумском, Шостинский и Путивльском районах.
В Сумах протоколы заполнили до голосования
В Сумах протоколы заполнили до голосования
EPA/UPG

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На Сумщине в день выборов в Верховную Раду Украины было выявлено четыре факта преждевременного заполнения протоколов. Об этом сообщили представители ОО “ОПОРА“ и работники полиции, сообщает The Sumy Post.

Подписанные заранее протоколы обнаружили в городе Сумы, Сумском, Шостинский и Путивльском районах, отметили наблюдатели и полиция.

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“Шестеро человек были привлечены к уголовной ответственности. Всего за день выборов было получено 80 сообщений о нарушениях избирательного порядка“, - добавили они.

Напомним, ранее в Мукачево засняли работниц УИК, которые вносили изменения в протоколы и носили их в открытых пакетах.

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Теги: Сумы, выборы, Рада, нарушения, ОПОРА, полиция
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