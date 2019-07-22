Веру Савченко поддержали в 67 раз больше, чем Надежду

Вера Савченко баллотировалось на 45 округе Донецкой области.

Сестра нардепа Надежды Савченко Вера проиграла в выборах на 45 округе в Донецкой области. При этом за Веру проголосовали в 67 раз больше, чем за Надежду.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Вера Савченко на 45 округе набрала 538 голосов, а Надежда на 51-м всего 8. При этом на 45-м округе победил Муса Магомедов от Оппозиционного блока с 64,60% (или 8 781 гол).

Результаты голосования на внеочередных выборах в Раду-2019 Скриншот

Читай также: Миллионер и нардеп четырех созывов проигрывает свадебному фотографу из Запорожья

Второе место в округе получила кандидат из Оппозиционной платформы за жизнь Петренко Анастасия (14,56% или 1980 голосов), а третье - Кюрджиев Георгий из партии Слуга народа (7,97% или 1084 голоса).

Читай также: Сергей Пашинский не проходит в ВР, уступает место кандидату из Слуги народа

Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.