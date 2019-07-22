Веру Савченко поддержали в 67 раз больше, чем Надежду
Сестра нардепа Надежды Савченко Вера проиграла в выборах на 45 округе в Донецкой области. При этом за Веру проголосовали в 67 раз больше, чем за Надежду.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Вера Савченко на 45 округе набрала 538 голосов, а Надежда на 51-м всего 8. При этом на 45-м округе победил Муса Магомедов от Оппозиционного блока с 64,60% (или 8 781 гол).
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Второе место в округе получила кандидат из Оппозиционной платформы за жизнь Петренко Анастасия (14,56% или 1980 голосов), а третье - Кюрджиев Георгий из партии Слуга народа (7,97% или 1084 голоса).
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Напомним, ранее в Мукачево наблюдатели засняли, как члены УИК что-то правят в протоколах и возят их в открытых пакетах.
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