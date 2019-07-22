"Куда уедет на заработки": Казак Гаврилюк в Раду не проходит

Казак Гаврилюк прокомментировал свой проигрыш в парламентских выборах-2019.

ЦИК обработала 32,40% протоколов по 95-му избирательному округу в городе Ирпень Киевской области. В соответствии с предварительными результатами, которые составили 0,56% или 132 голоса, казак Гаврилюк в Раду не проходит.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Из 35 кандидатов Гаврилюк занял 20 место. Лидером в гонке по этому округу оказался Александр Горобец от “Слуги народа“, который набрал 6870 голосов или 29,16%.

Результаты голосования по 95-му избирательному округу Скриншот

При этом сам казак Гаврилюк не расстроился и прокомментировал свой проигрыш так:

Хотел бы успокоить всех, кто переживает, куда же Гаврилюк должен ехать на заработки, и когда его покинет молодая жена

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По словам Гаврилюка, “человеческая поддержка - одно из самых переменчивых явлений в мире. Сегодня есть, завтра нет. Самое важное - поддержка родных“. Гаврилюк отметил, что “прошел большой путь от

обычного гражданина-строителя до известного участника революции“ и поэтому он решает “отдохнуть“.

Теперь я займусь одним из самых легких дел. Так что подвиньтесь, “диванные критики“, в вашем полку прибыло

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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