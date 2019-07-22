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"Куда уедет на заработки": Казак Гаврилюк в Раду не проходит

Комментариев: 20
Казак Гаврилюк прокомментировал свой проигрыш в парламентских выборах-2019.
Казак Гарилюк
Казак Гарилюк
facebook.com/people/Сергій-Пашинський

ЦИК обработала 32,40% протоколов по 95-му избирательному округу в городе Ирпень Киевской области. В соответствии с предварительными результатами, которые составили 0,56% или 132 голоса, казак Гаврилюк в Раду не проходит.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Из 35 кандидатов Гаврилюк занял 20 место. Лидером в гонке по этому округу оказался Александр Горобец от “Слуги народа“, который набрал 6870 голосов или 29,16%.

Результаты голосования по 95-му избирательному округу
Результаты голосования по 95-му избирательному округу
Скриншот

При этом сам казак Гаврилюк не расстроился и прокомментировал свой проигрыш так:

Хотел бы успокоить всех, кто переживает, куда же Гаврилюк должен ехать на заработки, и когда его покинет молодая жена

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По словам Гаврилюка, “человеческая поддержка - одно из самых переменчивых явлений в мире. Сегодня есть, завтра нет. Самое важное - поддержка родных“. Гаврилюк отметил, что “прошел большой путь от 
обычного гражданина-строителя до известного участника революции“ и поэтому он решает “отдохнуть“.  

Теперь я займусь одним из самых легких дел. Так что подвиньтесь, “диванные критики“, в вашем полку прибыло

Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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Теги: Казак Гаврилюк, выборы
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Комментариев (20)
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VSHIVANKA    22.07.2019, 16:59
Оценка:  +1
VSHIVANKA
В МОСКВУ НА СТРОЙКУ ....)))
Woodbrother    22.07.2019, 17:09
Оценка:  -1
Woodbrother
С на московских строек даже узбеки и таджики уехали . На вашей гнищей россии нечего больше делать
T-REX2    22.07.2019, 16:53
Оценка:  +1
T-REX2
а хуле ему?На чужом хую в рай заехал,а счас депутатская пенсия и льготы
B5    22.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
B5
а постоять на банковой с голой ж о п о й уже не канает?
Woodbrother    22.07.2019, 17:11
Оценка:  -1
Woodbrother
С голой жопой там сейчас стоит 237 слуг народа
Орест_Пiхва    22.07.2019, 16:43
Оценка:  +2
Орест_Пiхва
Да пошел он наxyй. Тупица голожоnая.
Boxerogos    22.07.2019, 16:38
Оценка:  +5
Boxerogos
Народ"наелся"подобными& quot;казаками","патриот ами","героями"и прочими подобными хyecocaми ещё в 2015 году.Куда поедет этот потс на заработки?Пусть песдует к Педе Пидоpoшенко в дом подтиральщиком.
PINKIPAU    22.07.2019, 16:41
Оценка:  -6
PINKIPAU
Будете маскали сосать вялого.
Орест_Пiхва    22.07.2019, 16:45
Оценка:  +3
Орест_Пiхва
вынь со рта рошенку xyй от порошенко.
PINKIPAU    22.07.2019, 16:33
Оценка:  -7
PINKIPAU
Пойдет казак на войну, с Божией помощью. Будет пришлых Ванек русских убивать, дело благородное делать.
birtov1990    22.07.2019, 16:39
Оценка:  +5
birtov1990
PINKIPAU
Губастый, а ты все фантазируешь. Твой холоп Казак Гаврилюк поедет в Польшу на плантацию пшекам будет клубнику собирать.
Хамон_и_Пармезан    22.07.2019, 16:41
Оценка:  -1
Хамон_и_Пармезан
Ох, Губошлёп! Ничего у него не получится - он же революционер и депутат а не солдат!
Хамон_и_Пармезан    22.07.2019, 16:25
Оценка:  -4
Хамон_и_Пармезан
“...прошел большой путь от обычного сперматозоида до известного участника революции...“ (С)
Да, скучно теперь будет! И Надю Савченко прокатили. Новые клоуны оказались злыми - не терпят конкурентов!
Woodbrother    22.07.2019, 16:50
Оценка:  -5
Woodbrother
Стесняюсь спросить - а вас не из сперматозоида произвели ? Неужели клонировали, или того хуже, через корму зачали неизвестным способом ?
vsg-59    22.07.2019, 16:25
Оценка:  +6
vsg-59
Если решил отдохнуть, зачем балотироался?
Сеемма    22.07.2019, 16:25
Оценка:  -3
Сеемма
Самое дорогое голая фотосессия Украины!
ira0959    22.07.2019, 16:16
Оценка:  0
ira0959
А, помню его - с голой жопой по снегу бегал
T-REX2    22.07.2019, 16:24
Оценка:  -1
T-REX2
Потому и не прошел.Пэдрики разлюбили
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