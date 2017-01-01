В Каменском девочка пыталась вскрыть себе вены

Окровавленную девочку-подростка нашли в заброшенном доме.

В Днепропетровской области в городе Каменское сотрудники правоохранительных органов разыскивали и нашли в заброшенном здании 14-летнюю окровавленную девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

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Как отметили в ведомстве, девочка порезала себе вены и находилась без сознания. В полицию обратилась 35-летняя женщина, которая сообщила о пропаже дочери. Правоохранители выяснили, что в этот день около 14:00 с автовокзала девочка поехала к бабушке, однако до места назначения так и не прибыла. При этом ее мобильный телефон был выключен.

Незамедлительно начав поиски девочки, сотрудники полиции узнали у ее друзей и знакомых возможные места пребывания пропавшей. Именно от них стражи порядка и узнали, что ребенок хочет покончить с собой.

Потерпевшую без чувств нашли через полчаса. Правоохранители отнесли ее к машине и отвезли в больницу. Сейчас она под наблюдением врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщалось 10 июля, в Днепре капитан прогулочного корабля несколько раз спасал самоубийцу.

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