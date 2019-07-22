Доступ к российским соцсетям и сервисам восстановлен не будет - СНБО

В СНБО отреагировали на "возможное снятие санкций с российских соцсетей и сервисов".

В СНБО прокомментировали информацию касательно возможного снятия санкций с российских социальных сетей и сервисов.

Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

В СНБО разъяснили механизм работы ограничительных мер.

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“В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений“ - говорится в сообщении.

Отмена санкций возможна только при наличии соответствующих предложений из ВР, Кабинета министров, НБУ и т д.

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“В соответствии с Законом Украины О санкциях, решения об отмене или внесении изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины“ - отмечено в сообщении.

Разъяснение СНБО СНБО

Ранее сообщалось о том, что Facebook стал самой популярной социальной сетью в Украине.

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