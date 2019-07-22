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Доступ к российским соцсетям и сервисам восстановлен не будет - СНБО

Комментариев: 20
В СНБО отреагировали на "возможное снятие санкций с российских соцсетей и сервисов".
Российские социальные сети и сервисы
Российские социальные сети и сервисы
Коллаж / Источник Сеть

В СНБО прокомментировали информацию касательно возможного снятия санкций с российских социальных сетей и сервисов. 

Об этом сообщается на официальном сайте СНБО.

В СНБО разъяснили механизм работы ограничительных мер.

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“В связи с увеличением количества сообщений о вероятной отмене санкций, примененных в отношении российских социальных сетей на территории Украины, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым объяснить механизмы применения, отмены, внесения изменений и контроля за выполнением санкционных ограничений“ - говорится в сообщении.

Отмена санкций возможна только при наличии соответствующих предложений из ВР, Кабинета министров, НБУ и т д.

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“В соответствии с Законом Украины О санкциях, решения об отмене или внесении изменений в санкции принимаются Советом национальной безопасности и обороны Украины исключительно на основании предложений Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета Министров Украины, Службы безопасности Украины и Национального банка Украины“ - отмечено в сообщении. 

Разъяснение СНБО
Разъяснение СНБО
СНБО

Ранее сообщалось о том, что Facebook стал самой популярной социальной сетью в Украине.

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Теги: вконтакте, Одноклассники, Яндекс, СНБО, санкции
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Комментариев (23)
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CasperW    22.07.2019, 17:06
Оценка:  -1
CasperW
А помните, как в рашке запретили кучу сайтов, а потом, когда у нас поставили запрет, они по своему!!! телевидению объясняли, как запреты обходить, чтобы украинцы!!! могли заходить вконтакте. Угадайте, кто научился обходить запреты? В моем личном рейтинге - до сих пор непревзойденный по тупости фейл.
Коляка    22.07.2019, 17:05
Оценка:  +1
Коляка
Kostos, а ты есть в ВК?
h_a_a_r_p    22.07.2019, 17:01
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
VPN - никто не отменял
Kostos    22.07.2019, 17:03
Оценка:  -2
Kostos
а если бы отменили было бы лучше, да бот?
h_a_a_r_p    22.07.2019, 17:05
Оценка:  +1
h_a_a_r_p
да крысеныш
Kostos    22.07.2019, 17:09
Оценка:  0
Kostos
а чеж ты тагда ваняешь, пра VPN, мокша? Пользуйся пля... Гыгыгыгыгыгыгы
WTF2wtf    22.07.2019, 17:04
Оценка:  -3
WTF2wtf
Радик, так у вас на расее ж его вроде запрещают уже ...
WTF2wtf    22.07.2019, 17:04
Оценка:  -3
WTF2wtf
Рашик
h_a_a_r_p    22.07.2019, 17:08
Оценка:  0
h_a_a_r_p
как можно запретить протокол передачи данных ? - ты тупой скот ! хахахахахаха
Woodbrother    22.07.2019, 17:00
Оценка:  -1
Woodbrother
Зачем нужен этот рассейский мусор, если большинство украинцев используют западные социальные сети.
VSHIVANKA    22.07.2019, 17:03
Оценка:  0
VSHIVANKA
А ПОЧЕМУ НЕ УКРОПНЫЕ ?
СВОЕ ЧТО НИБУДЬ ЕСТЬ КРОМЕ ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ ? ))))
парень_Киев_27    22.07.2019, 17:03
Оценка:  -1
парень_Киев_27
В плане навигации альтернативы есть?
Коляка    22.07.2019, 17:04
Оценка:  0
Коляка
музяку слухать
Коляка    22.07.2019, 17:05
Оценка:  +1
Коляка
западные соц сети ну такое себе... вк круче фейсбука в разы. особенно после всех обнов
Boxerogos    22.07.2019, 16:59
Оценка:  -1
Boxerogos
С Opera Mobile эти сайты не открываются,а с обычной Opera аж бегом!Запрет удался на все 100%!)))))))))))))))))))
Kostos    22.07.2019, 17:00
Оценка:  -1
Kostos
всесосущий, ПНХ
Коляка    22.07.2019, 16:56
Оценка:  -1
Коляка
так запрет же всего на три года был! Не так ли?
Kostos    22.07.2019, 16:59
Оценка:  0
Kostos
Не так
Коляка    22.07.2019, 17:03
Оценка:  -1
Коляка
а ты в ВК есть?
Kostos    22.07.2019, 17:07
Оценка:  -2
Kostos
А накуя мне ВК? Шо я там не видел? Котиков, цвяточков, чужие мысли, помои про алею слива и мальчика распятого? Бот, открою тебе страшную тайну, тока ты никому не говори, ага или ниага? Миня нетути ни в одной соц сети. Правда-правда.
T-REX2    22.07.2019, 16:56
Оценка:  +3
T-REX2
кого то их запреты останавливали?СЛАВА VPN
Kostos    22.07.2019, 16:59
Оценка:  -4
Kostos
тогда не воняй, если фсьо хорошо
T-REX2    22.07.2019, 17:05
Оценка:  +1
T-REX2
пока вонь идет только от рагулья
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