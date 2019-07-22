В Балаклее солдата нашли с простреленной головой

Парень выстрелил себе в голову из АК-47.

В городе Балаклея Харьковской области 21 июля около 05:46 солдат-срочник свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из автомата.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Призывник из Днепра 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47. О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (“умышленное убийство“). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 9 июля, в Николаевской области застрелился военный.

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