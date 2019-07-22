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В Балаклее солдата нашли с простреленной головой

Комментариев: 2
Парень выстрелил себе в голову из АК-47.
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Следователи выясняют обстоятельства трагедии
tsn.ua

В городе Балаклея Харьковской области 21 июля около 05:46 солдат-срочник свел счеты с жизнью, выстрелив себе в голову из автомата.

Об этом сообщает NewsRoom со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Призывник из Днепра 1998 года рождения закрылся в защитном сооружении и выстрелил себе в голову из АК-47. О произошедшем сообщили в военную прокуратуру и ГБР. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины (“умышленное убийство“). Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 9 июля, в Николаевской области застрелился военный.

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Комментариев (4)
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Коляка    22.07.2019, 17:08
Оценка:  0
Коляка
А сколько раз он себе выстрелил в голову ?
Woodbrother    22.07.2019, 16:57
Оценка:  -4
Woodbrother
Довел ЗЕ солдат до суицида.
Коляка    22.07.2019, 17:08
Оценка:  0
Коляка
скорее всего рагули!!!
VSHIVANKA    22.07.2019, 16:56
Оценка:  +1
VSHIVANKA
РЕШИЛ ПРОВЕТРИТЬ МОЗГИ....)))
СУГС !!!!
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