Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подписал антирейдерский указ

Комментариев: 1
Предлагаемые изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, считают в Офисе президента.
Зеленский поручил разобраться с рейдерством в Украине
Зеленский поручил разобраться с рейдерством в Украине
Администрация президента Украины
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 22 июля, подписал указ О мерах по противодействию рейдерству, сообщает пресс-служба главы государства.

Читай также: Филатов призвал Зеленского провести внеочередные местные выборы

Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

“По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или “дыры“ в реестре... Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец“, - заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

Читай также: Вакарчук просит защиты у Зеленского от Дубневича

Он отметил, документом предлагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.

Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).
 
Все эти изменения помогут минимизировать риски рейдерства в Украине, заявляют в Офисе президента.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский издал указ о развитии региона Карпат. Президент поручил разработать госпрограмму развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: рейдерство, рейдерский захват, рейдерство в Украине, рейдеры, Владимир Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
COZEL    22.07.2019, 18:06
Оценка:  +1
COZEL
ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ СТАЛО, ЗЕЛЕНЫЙ ВСЕ ТАКИ НЕ зеленый, А ПОДГОТОВИЛСЯ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ИДТИ В ПРЕЗИДЕНТЫ, Я ТАК И ДУМАЛ, ПОЦАН С ГОЛОВОЙ ДРУЖИТ)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь