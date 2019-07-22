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Вакарчук просит защиты у Зеленского от Дубневича

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По словам лидера партии Голос, Богдан Дубневич пытается украсть голоса у Галины Васильченко.
Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский
Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский
facebook.com/sviatoslav.vakarchuk / facebook.com/zelenskiy95

Глава партии Голос Святослав Вакарчук обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите прав их представительницы на 118-м избирательном округе. По словам Вакарчука, голоса Галины Васильченко пытается украсть Богдан Дубневич.

Об этом Святослав Вакарчук сообщил на брифинге, пишет Украинская Правда.

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По словам главы партии Голос, Васильченко побеждает с результатом в 36,3%, однако сайт ЦИК показывает противоположные данные.

“Однако сайт ЦИК показывает, что побеждает Дубневич“, - посетовал лидер партии.

Такой ход событий нас беспокоит. Это говорит об угрозе срыва выборов в этом округе – отметил Вакарчук

Ранее мы сообщали о том, что казак Гаврилюк в Раду не проходит. Из 35 кандидатов Гаврилюк занял 20 место. 

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Теги: святослав вакарчук, Владимир Зеленский, выборы
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Комментариев (1)
T-REX2    22.07.2019, 17:08
Оценка:  -3
T-REX2
картавый пиздострадалец
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