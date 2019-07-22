Вакарчук просит защиты у Зеленского от Дубневича
Глава партии Голос Святослав Вакарчук обратился с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому о защите прав их представительницы на 118-м избирательном округе. По словам Вакарчука, голоса Галины Васильченко пытается украсть Богдан Дубневич.
Об этом Святослав Вакарчук сообщил на брифинге, пишет Украинская Правда.
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По словам главы партии Голос, Васильченко побеждает с результатом в 36,3%, однако сайт ЦИК показывает противоположные данные.
“Однако сайт ЦИК показывает, что побеждает Дубневич“, - посетовал лидер партии.
Такой ход событий нас беспокоит. Это говорит об угрозе срыва выборов в этом округе – отметил Вакарчук
Ранее мы сообщали о том, что казак Гаврилюк в Раду не проходит. Из 35 кандидатов Гаврилюк занял 20 место.
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