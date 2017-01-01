Гуру экономики. Кого сватают в премьер-министры

В партии Слуга народа рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьер-министра Украины, Владимир Зеленский хочет, чтобы это был экономист, который ранее не занимался политикой.

С новым созывом парламента появится в Украине и новый состав правительства.

Формировать его должна коалиция, то есть в нашем случае, единолично это может сделать партия Слуга Народа Владимира Зеленского.

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Желание Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже проводит консультации с будущим премьер-министром.

“Я скажу честно, но это может не понравиться отдельным людям, которые пройдут в парламент, потому что они видят себя на этом месте. Опять же у меня здесь неизменная позиция: я считаю, что этот человек должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который не должен иметь никакого политического движения. Я хочу, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого лидера. Честно вам скажу: проводятся консультации, разговариваю. Хочу иметь представление“, - сказал глава государства в воскресенье, 21 июля.

Ранее Зеленский уже анонсировал, что будущее украинское правительство будет технократическим.

Кандидаты кто?

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По данным СМИ, сейчас на премьерство есть три кандидата: глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко и экс-заместитель главы Нацбанка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован.

Рашкован в апреле 2014-го возглавил Департамент стратегии и реформирования банковской системы НБУ и был членом правления Нацбанка. В ноябре 2014-го пошел на повышение и стал заместителем председателя НБУ, отвечал за реформы и трансформации регулятора. На этой должности работал до 1 августа 2016-го, а потом ушел в бизнес. По его инициативе было создано “дорожную карту“ реформы финансового сектора Украины – Комплексную программу развития финансового сектора Украины до 2020 года, а также проведена трансформация НБУ. Свободно владеет английским и итальянским языками.

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Кандидат в депутаты от партии Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что на пост будущего премьер-министра Украины рассматривают 3-4 кандидата.

“На премьера сейчас есть 3-4 кандидата, чего до этого не было. (Юлии) Тимошенко там нет и Палицы (председатель Волынского облсовета и экс-глава Одесской ОГА Игорь Палица) там нет“, - сказал он.

“Что-то типа таких людей, профессиональные люди, которые свободно владеют английским, которые знают, как работает государство, но не были в каких-то партиях, междусобойчиках”, - охарактеризовал Арахамия кандидатов в премьеры.

Еще одним кандидатом на премьерское кресло называют секретаря СНБО Александра Данилюка. Однако он сам это опровергает - говорит, что ему комфортно и в СНБО.

Реформы в правительстве

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Источники СМИ утверждают, что в правительстве могут остаться работать министр финансов Оксана Маркарова, а также министр внутренних дел Арсен Аваков.

Количество вице-премьеров планируют сократить до двух человек вместо нынешних шести. И объединить три министерства в одно - министерства культуры, информполитики, молодежи и спорта совместить в Министерство гуманитарной политики.

Возможными председателем Верховной Рады называют лидера партии Слуга народа Дмитрия Разумкова.

Без Вакарчука?

В партии Голос заявляли, что готовы выдвинуть Святослава Вакарчука на пост премьер-министра. Но в Слуге Народа говорят, что исходя из результата выборов, премьера они все-таки найдут сами.