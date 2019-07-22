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Более 75% протоколов: "ЕС" и "Батькивщина" почти сравнялись

Комментариев: 2
В Раду все еще проходит пять партий, примерный процент голосов остается неизменным.
Пока подсчеты показывают те же результаты, что и экзит-полы
Пока подсчеты показывают те же результаты, что и экзит-полы
EPA/UPG

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ЦИК обработала 75,22% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Голоса распределились следующим образом. “Слуга народа“ получает 42,76% голосов, “Оппозиционная платформа - за жизнь“ - 13,00% голосов, “Европейская солидарность - 8,36% голосов.

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Кроме того, в парламент проходит партия “Батькивщина “(8,07%) и партия “Голос“ (6,14%).

Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук просит защиты от Дубневича у Зеленского.

 

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Теги: Рада, выборы, ЦИК, результаты, протоколы
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Комментариев (2)
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COZEL    22.07.2019, 18:01
Оценка:  -4
COZEL
ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД БУДЕТ, ЕСЛИ ГОЛОС ПОЙДЕТ К ЗЕЛЕНОМУ)). ЕСЛИ ПОТРОХ НЕ ФИНАНСИРОВАЛ ГОЛОС))
WTF2wtf    22.07.2019, 18:27
Оценка:  +1
WTF2wtf
сотрудничество "Зе" и "Голоса" вполне реально ... а вот путинский кум будет статистом в Раде (даже с его "2-м местом", ему объединяться точно теперь не с кем
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