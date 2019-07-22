Более 75% протоколов: "ЕС" и "Батькивщина" почти сравнялись
В Раду все еще проходит пять партий, примерный процент голосов остается неизменным.
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ЦИК обработала 75,22% электронных протоколов на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
Голоса распределились следующим образом. “Слуга народа“ получает 42,76% голосов, “Оппозиционная платформа - за жизнь“ - 13,00% голосов, “Европейская солидарность - 8,36% голосов.
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Кроме того, в парламент проходит партия “Батькивщина “(8,07%) и партия “Голос“ (6,14%).
Напомним, ранее сообщалось, что Вакарчук просит защиты от Дубневича у Зеленского.
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