Каплин и экс-мер Полтавы Мамай проигрывают, их обходит кандидат от Слуги Народа

Каплин вошел в тройку лидеров, однако его шансы на выигрыш небольшие.

По результатам 57,64% обработанных протоколов на 144-м избирательном округе в Полтавской области, победу скорее всего получит кандидат от партии Слуга Народа Дмитрий Налетов.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

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Дмитрий Налетов собрал 15 614 голосов или 41,57%. Второе место занимает Александр Мамай с результатом в 6 722 голоса или 17,89%, третье – Сергей Каплин (3 958 голосов или 10,58%).

Как известно, Сергей Каплин был депутатом двух предыдущих созывов, а Александр Мамай занимал должность мера Полтавы.

Предварительные результаты ЦИК Скриншот

Что известно о Налетове?

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Александр Налетов родился 28 апреля 1985 года в городе Полтаве, является физическим лицом-предпринимателем, имеет высшее образование.

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Ранее сообщалось о том, что актер Квартала 95 победил на округе в Кривом Роге. За кандидата в нардепы от партии Слуга народа Юрия Корявченкова проголосовали 60,93% избирателей.

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