В НАТО не могут назвать выборы в ВР идеальными, но готовы помогать

Наблюдатели от Альянса сетуют на невозможность проголосовать для части украинцев и доминирование олигархов в СМИ.

НАТО не в восторге от украинских выборов EPA/UPG

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Внеочередные парламентские выборы в Украине нельзя назвать идеальными. Об этом заявил глава делегации Парламентской ассамблеи НАТО по наблюдению Мадлен Мун, передает “телеканал 24“.

Как минимум, значительная часть украинцев не могла голосовать, отметила она. В избирательном процессе Мун увидела и другие важные недостатки, что не позволяет оценить его абсолютно положительно.

“Эти выборы нельзя назвать идеальными, больше всего нарушений в мажоритарных округах, олигархи доминируют в СМИ“, - подчеркнула она.

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В то же время Мун добавила, что Парламентская ассамблея НАТО будет помогать Украине в европейской интеграции и готова сотрудничать с новым парламентом.

Напомним, ранее в ОБСЕ назвали выборы в Раду конкурентными, несмотря на клонов и олигархов.