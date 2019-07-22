Александра Ефремова выпустили из тюрьмы

Сегодня Печерский суд города Киева освободил Ефремова из под стражи.

Александр Ефремов был депутатом от Партии регионов УНИАН

Адвокат Андрей Смирнов сообщил о том, что Печерский суд города Киева освободил бывшего регионала Александра Ефремова из под стражи сегодня, 22 июля.

Об этом Смирнов сообщил на своей странице в Facebook.

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Андрей Смирнов заявил о том, что Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой - отметил Смирнов

Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался внести Александра Ефремова в список “Оппозиционного блока“.

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