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Александра Ефремова выпустили из тюрьмы

Комментариев: 1
Сегодня Печерский суд города Киева освободил Ефремова из под стражи.
Александр Ефремов был депутатом от Партии регионов
Александр Ефремов был депутатом от Партии регионов
УНИАН

Адвокат Андрей Смирнов сообщил о том, что Печерский суд города Киева освободил бывшего регионала Александра Ефремова из под стражи сегодня, 22 июля. 

Об этом Смирнов сообщил на своей странице в Facebook.

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Андрей Смирнов заявил о том, что Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста.

Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой - отметил Смирнов

Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался внести Александра Ефремова в список “Оппозиционного блока“.

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Теги: Александр Ефремов, тюрьма, освобождение
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Комментариев (2)
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alex_br    22.07.2019, 18:42
Оценка:  0
alex_br
Все как хотели избиратели Зе, портновы будут рулить страной, а с налогов граждан еще компенсации будут платить пособникам сепаров
Пороха есть за что ругать, но он хоть в чем-то был бескомпромиссен, и на внешней политической арене, и внутри хоть не всех, а 1 через 100, но гонял.При зе и того не будет
Сеемма    22.07.2019, 18:15
Оценка:  +2
Сеемма
ЕС снял санкции с Януковича. За 5 лет даже фуфла на него не смогли втереть. Что вы за народ такой, что за любую газетную утку готовы страну свою в клочья разнести?
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