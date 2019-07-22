Александра Ефремова выпустили из тюрьмы
Адвокат Андрей Смирнов сообщил о том, что Печерский суд города Киева освободил бывшего регионала Александра Ефремова из под стражи сегодня, 22 июля.
Об этом Смирнов сообщил на своей странице в Facebook.
Читай также: Ефремову продлили арест в 19 раз
Андрей Смирнов заявил о том, что Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу и применил в отношении Александра Ефремова меру пресечения в виде домашнего ареста.
Спустя три года автоматического, незаконного и, главное, бездоказательного содержания под стражей, Александр Ефремов едет домой - отметил Смирнов
Напомним, ранее сообщалось, что суд отказался внести Александра Ефремова в список “Оппозиционного блока“.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Пороха есть за что ругать, но он хоть в чем-то был бескомпромиссен, и на внешней политической арене, и внутри хоть не всех, а 1 через 100, но гонял.При зе и того не будет