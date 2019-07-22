Портнова ждут в ГПУ по делу о смертях на Майдане

Бывшего замглавы АП допросят об убийствах активистов как свидетеля.

Портнова ждут в ГПУ на допросе о Майдане Telegram-канал Андрея Портнова

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Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится в повестке ведомства.

Портнова ждут на допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается расстрелов активистов Евромайдана.

Он должен явиться в в ГПУ в понедельник 29 июля на 11:00 по адресу Борисоглебская 18, кабинет 211.

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Напомним, ранее Андрей Портнов заявил, что генпрокурор Юрий Луценко куда-то пропал. Потом оказалось, что Луценко и его спикер Лариса Сарган одновременно ушли в отпуск.