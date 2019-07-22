Портнова ждут в ГПУ по делу о смертях на Майдане
Читай также: Десять предвестников "реванша". Откатывается ли Украина в 2013 год?
Генеральная прокуратура вызывает на допрос бывшего замглавы АП Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом говорится в повестке ведомства.
Портнова ждут на допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве, которое касается расстрелов активистов Евромайдана.
Он должен явиться в в ГПУ в понедельник 29 июля на 11:00 по адресу Борисоглебская 18, кабинет 211.
Читай также: Порошенко не явился на допрос в ГБР
Напомним, ранее Андрей Портнов заявил, что генпрокурор Юрий Луценко куда-то пропал. Потом оказалось, что Луценко и его спикер Лариса Сарган одновременно ушли в отпуск.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.