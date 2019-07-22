Ефремова выпустили из СИЗО после 19 продлений арестов
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Экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.
“Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев“, - отметила она.
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Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-замглавы АП Андрея Портнова вызвали на допрос в ГПУ.
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