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Ефремова выпустили из СИЗО после 19 продлений арестов

Комментариев: 6
Александра Ефремова отпустили под круглосуточный домашний арест, он возвращается в столицу.
Ефремова выпустили из СИЗО
Ефремова выпустили из СИЗО
УНИАН

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Экс-регионала Александра Ефремова отпустили под домашний арест. О решении суда сообщает координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова на своей странице в Facebook.

“Ефремову изменена мера пресечения. Круглосуточный домашний арест. Немедленно едет домой в Киев“, - отметила она.

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Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. ГПУ выдвинула ему подозрения по пяти статьям, в том числе и государственной измене. С тех пор суд много раз продлевал ему арест.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-замглавы АП Андрея Портнова вызвали на допрос в ГПУ.

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Теги: СИЗО, Александр Ефремов, домашний арест, суд, Киев, госизмена
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Комментариев (6)
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drozdikus    22.07.2019, 18:34
Оценка:  0
drozdikus
это тот муда.к у которого были копанки в луг. области) хотя он пыль по сравнению с другими) и просто оказался крайним
Pулевой    22.07.2019, 18:31
Оценка:  0
Pулевой
Правильно сделали.Теперь пусть нанимает хорошего адвоката и подаёт иск в ЕСПЧ на Украину за незаконное лишение свободы.Дело выигрышное 100%!
Spiarmint    22.07.2019, 18:28
Оценка:  -2
Spiarmint
Расстрелять
hyerwwser    22.07.2019, 18:27
Оценка:  +1
hyerwwser
Слава Украине!
Духовный_скреп    22.07.2019, 18:26
Оценка:  -2
Духовный_скреп
Не удивлюсь,если через пару месяцев компартию разрешат.Ох#енно к Европе движемся.А что по этому поводу думает Вечерний квартал?
Lyonya-Space    22.07.2019, 18:26
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Какой нах "домой в Киев"?
В ордло его, почиателя руцкага мира!
Пусть за Захаорм в очередь становится!
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