Украинский траулер затонул у берегов Мавритании: есть погибшие

На судне бушевал продолжительный пожар. Там находились 90 человек, пока известно о двух погибших.

Океанский траулер Иван Голубец, принадлежащий Украине, после длительного пожара затонул у берегов Мавритании. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший представитель президента в Автономной республике Крым Борис Бабин в понедельник, 22 июля.

"Согласно обновленной информации о трагической судьбе украинского рыболовного судна Иван Голубец, судно затонуло вчера ночью в океане, на глубине 35 метров, и уже имеем двух подтвержденных погибших рыбаков. Капитан судна - крымчанин, был в рейсе с украинскими документами", - написал Бабин.

"Непонятные маневры судна перед инцидентом, отключение АИС и странные действия команды во время попыток спасения кораблю уже позволяют специалистам предположить, что в трюмах злосчастного судна было что-то интересное, кроме собственно рыбы. Что-то такое, что лучше никому не показывать", - написал чиновник.

Иван Голубец находится в собственности украинской государственной компании под операционным управлением латвийского бизнесмена. Это одно из четырех океанских судов, которые принадлежат Украине. Они исторически добывали рыбу в районе Новой Зеландии. Это также Алексей Слободчиков, Профессор Михаил Александров и Капитан Русак. В начале 2010-х годов Капитан Русак перевели в район Мавритании, а три года назад стало известно, что Иван Голубец тоже изменит акваторию.

Напомним, что о пожаре на судне Иван Голубец стало известно еще утром 21 июля.

Также сообщалось, что украинский моряк погиб недалеко от Шри-Ланки. По предварительной информации, накануне гибели мужчина пил медицинский спирт из госпиталя вместе с моряком из России, который тоже скончался.

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