На борту задержанного СБУ танкера - 15 россиян

СМИ сообщают о 15 моряках на борту задержанного Украиной российского корабля.

СБУ пока не сообщила о судьбе россиян с задержанного танкера Facebook СБУ

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На борту задержанного Украиной российского танкера NEYMA находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ. Об этом сообщил “Интерфакс“ со ссылкой на источник.

По его словам, все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

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Ранее Служба безопасности задержала судно за помощь в захвате кораблей и моряков в Керченском проливе. Экипаж танкера допросили, о его дальнейшей судьбе СБУ не сообщала.

Само судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте. В МИД РФ уже заявили, что, если Украина взяла российских моряков в заложники, “последствия не заставят себя ждать“.

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