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На борту задержанного СБУ танкера - 15 россиян

Комментариев: 41
СМИ сообщают о 15 моряках на борту задержанного Украиной российского корабля.
СБУ пока не сообщила о судьбе россиян с задержанного танкера
СБУ пока не сообщила о судьбе россиян с задержанного танкера
Facebook СБУ

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На борту задержанного Украиной российского танкера NEYMA находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ. Об этом сообщил “Интерфакс“ со ссылкой на источник.

По его словам, все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.

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Ранее Служба безопасности задержала судно за помощь в захвате кораблей и моряков в Керченском проливе. Экипаж танкера допросили, о его дальнейшей судьбе СБУ не сообщала.

Само судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте. В МИД РФ уже заявили, что, если Украина взяла российских моряков в заложники, “последствия не заставят себя ждать“.

 

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Теги: корабли, моряки, захват, задержание, РФ, Украина, СБУ
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Комментариев (41)
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Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:23
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Приблизительно 15. А может, 14 или 16. Я понимаю, точно посчитать тяжело, эти существа все на одно лицо.
Nikolas_Adver    25.07.2019, 18:41
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
че-то как-то неактивно, панове галицаи..... где "хероям слава"? где гордость за "непобедимую незалежную"? или спинным мозгом уже чувствуете отдачу? один только Wыблядок Tупорылый Fакнутый в квадрате пырхается.... це зрада, панове бандерлоги, ганьба!
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 18:21
Оценка:  -11
Зорян_и_Шкиряк
Предлагаю взять этот танкер и прямяком на трибуну ООН!
Паспорта были, кусок автобуса был, танкера ещё не было!
WTF2wtf    25.07.2019, 18:24
Оценка:  +7
WTF2wtf
Российское бюджетницо отметилось.
Обязано ведь ...
Kostos    25.07.2019, 18:29
Оценка:  +5
Kostos
Не было ещё Вики250грамм, Тульского самовара и Васи из Иванова
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 18:36
Оценка:  -7
Зорян_и_Шкиряк
Выдыхай, выдыхай, хомяк! Их уже отпустили!
А уж думал, что будет очередное шоу. Да вот не получилось. ((
WTF2wtf    25.07.2019, 18:19
Оценка:  +9
WTF2wtf
КудлатыйКыць = BсэБудэУшоколади, КульныйПэрэць, ВолодяГрОЙсман, Нинізосереджений, СерыйКыць,
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка ...
WTF2wtf    25.07.2019, 18:20
Оценка:  +8
WTF2wtf
= ФеликсДзе, Простакк, Негорро, Предаторр, Boxerogos, Мистериокс, Рулевой, Grehozzz, DUxxo, Groogik, Wepoox, mrexxohh, vweasswerq, mrtdffhher
... и десятки других служебных аккаунтов одного упоротого антиукраинского нацика-бота из россии
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 18:38
Оценка:  -6
Зорян_и_Шкиряк
У него кстати спец. звание - майор. Он мне об этом в личку писал. А я - старший солдат; мне до него ещё расти и расти! ((
ВАТА_FUCK    25.07.2019, 19:32
Оценка:  +1
ВАТА_FUCK
Зорян_и_Шкиряк Херово Путина "любишь"!
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 19:59
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Эх!.. Я его совсем не люблю - видимо поэтому и не повышают!
КудлатыйКыць    25.07.2019, 18:08
Оценка:  -13
КудлатыйКыць
Это чистой воды терроризм.За это придётся ответить.
Kostos    25.07.2019, 18:10
Оценка:  +8
Kostos
Пердунаторр, ты щас со всех акков срать будешь, да?
WTF2wtf    25.07.2019, 18:17
Оценка:  +9
WTF2wtf
Пишет шестерка российских террористов,
из россии призывающая "вырезать вместе с их семьями" украинских солдат????

Конченое наци из россии ...
Kostos    25.07.2019, 17:57
Оценка:  +8
Kostos
воЕн, тут про "шопу и ниибацца" никто не вспоминал Акрамя тебя... Зачем нам твоя боль, воен макеевский?
Nikolas_Adver    25.07.2019, 17:54
Оценка:  -15
Nikolas_Adver
аааааа.... здесь они! опа-опа-опа, движуха пошла! 3-4 ссаных галицая туточки перья в жoпу воткнули, распушили и давай лозунги верещать! херои ниибацца, как будто сами лично 3 авианосца захватили! грудь впалая, спина колесом, орден сутулого с закруткой на спине-и в бой бля! на мины, за орденами!!!!!
Nikolas_Adver    25.07.2019, 17:56
Оценка:  -15
Nikolas_Adver
давай! жги! рви! слюной брызгай! и йаду, йаду побольше!
ВыВсеВрети    25.07.2019, 18:29
Оценка:  +6
ВыВсеВрети
вот он, смелый макеевский туалетный воин!...пришел из туалета и расставит все точки над украинской буквой i...
гы-гы-гы
WTF2wtf    25.07.2019, 17:56
Оценка:  +11
WTF2wtf
Вылез упоротый фашист "Nikolas_Adver",
хвастающийся личным участием в убийствах украинцев ...
KIBARG    25.07.2019, 18:01
Оценка:  +9
KIBARG
Зачем отвечаешь этому ботяре? Ты же ему так кассу делаешь) Толку что-то говорить? Это неадекватное, убогое духом существо с несвязаной речью, зарабатывает на буханку хлеба, ибо умеет только брызгать слюной.
Nikolas_Adver    25.07.2019, 18:03
Оценка:  -15
Nikolas_Adver
больше, больше соплей и йаду! и перья не забываем вспушивать!)))))
КудлатыйКыць    25.07.2019, 18:12
Оценка:  -15
КудлатыйКыць
Nikolas Adver,никакой толпы галицаев здесь нет и в помине.Есть лишь пара ботов на ставке"Минправды".А ещё есть приложение Multifox,которым эта пара ботов и пользуется,состряпав себе заранее кучу аккаунтов.А потом,с помощью этого приложения и минусуют залпами сразу по 2-3 минуса в минуту со своих акк
КудлатыйКыць    25.07.2019, 18:14
Оценка:  -13
КудлатыйКыць
аунтов,одновременно плюсуя свой однотипный бред,который с этих же аккаунтов сами и пишут.Толпу делают,короче,манипулируя общественным мнением.За это им и платят.
Kostos    25.07.2019, 18:17
Оценка:  +4
Kostos
Рог, это ты щас про себя? У тя один акк или два? Скажи, Рог Пердунаторрович
Kostos    25.07.2019, 17:49
Оценка:  +6
Kostos
Рог, шо такэ?
Джо-кер    25.07.2019, 17:38
Оценка:  0
Джо-кер
Вот и обменный фонд сформировался. Будем менять кацапов на наших. Ведь придурковатый кацап по хорошему не понимает.
WTF2wtf    25.07.2019, 17:55
Оценка:  +8
WTF2wtf
Какой обменный фонд?
Команду танкера отправили домой, после допроса.
А на арест самого танкера, участвовавшего в незаконных блокировании и захвате россиянами украинских катеров,
отправлен запрос в суд.
KIBARG    25.07.2019, 18:02
Оценка:  0
KIBARG
не ,пока погодь "Экипаж танкера допросили, о его дальнейшей судьбе СБУ не сообщала."
WTF2wtf    25.07.2019, 18:05
Оценка:  +5
WTF2wtf
Это Бихмир тормозит, они наверное из россии тут новости постят
KIBARG    25.07.2019, 18:29
Оценка:  +4
KIBARG
Да, ты прав. Расходимся.
Предаторр    25.07.2019, 17:38
Оценка:  -14
Предаторр
Методы сомалийских пиратов редко приводят к успеху.Видимо наши кретины об этом не знают.Тем хуже для них.Скоро узнают.)))
Джо-кер    25.07.2019, 17:39
Оценка:  +7
Джо-кер
У вас в/на России так и поступают.
Предаторр    25.07.2019, 17:43
Оценка:  -14
Предаторр
Лох-хер,я в Украине живу.Попробуй потоньше.)))
Kostos    25.07.2019, 17:48
Оценка:  +8
Kostos
Всесосущий Пердунаторр, где ты там живёшь?
KIBARG    25.07.2019, 17:45
Оценка:  +6
KIBARG
Так чемодан-вокзал-расея, браток!
Предаторр    25.07.2019, 17:48
Оценка:  -16
Предаторр
PIDARG,самец чупакабры тебе браток.Как-нибудь сам разберусь где мне жить.)))
WTF2wtf    25.07.2019, 17:53
Оценка:  +9
WTF2wtf
Так он и не в Украине, он стандартно из-за поребрика гадит с разных аккаунтов своих
WTF2wtf    25.07.2019, 17:53
Оценка:  +11
WTF2wtf
Boxerogos (Предаторр),
захват украинских катеров россиянами действительно сродни сомалийским пиратам, только российские пираты действуют на государственном уровне.
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