На борту задержанного СБУ танкера - 15 россиян
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На борту задержанного Украиной российского танкера NEYMA находится экипаж, состоящий приблизительно из 15 граждан РФ. Об этом сообщил “Интерфакс“ со ссылкой на источник.
По его словам, все члены экипажа чувствуют себя удовлетворительно. Источник отметил, что у танкера российский судовладелец, однако судьбой моряков он пока не озаботился.
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Ранее Служба безопасности задержала судно за помощь в захвате кораблей и моряков в Керченском проливе. Экипаж танкера допросили, о его дальнейшей судьбе СБУ не сообщала.
Само судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте. В МИД РФ уже заявили, что, если Украина взяла российских моряков в заложники, “последствия не заставят себя ждать“.
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Паспорта были, кусок автобуса был, танкера ещё не было!
Обязано ведь ...
А уж думал, что будет очередное шоу. Да вот не получилось. ((
BладимирИльич, УкраинаЦэБурунди, ШоколаднийЦар, ШоколадныйБоx, СумноЗаУкраїну, KоляТашлинков, CпасительМаккейн, Хайбраза, Антибес, Антираб, Антибот,
Tratarog, ЗлийЗохан, Редкий, PобинГуд, Здобуляка ...
... и десятки других служебных аккаунтов одного упоротого антиукраинского нацика-бота из россии
из россии призывающая "вырезать вместе с их семьями" украинских солдат????
Конченое наци из россии ...
гы-гы-гы
хвастающийся личным участием в убийствах украинцев ...
Команду танкера отправили домой, после допроса.
А на арест самого танкера, участвовавшего в незаконных блокировании и захвате россиянами украинских катеров,
отправлен запрос в суд.
захват украинских катеров россиянами действительно сродни сомалийским пиратам, только российские пираты действуют на государственном уровне.