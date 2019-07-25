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Стало известно, какие страны чаще всего переводят деньги в Украину

Комментариев: 2
Чаще всего в Украину переводят деньги из США, Италии и Польши. При этом из Украины чаще всего переводят деньги в Россию.
В Украину чаще всего переводят деньги из США
В Украину чаще всего переводят деньги из США
Пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины обнародовал данные о внутригосударственных и межгосударственных переводах денег в Украине. Информацией поделилась пресс-служба НБУ в четверг, 25 июля.

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Объем внутригосударственных переводов через системы перевода денег за первое полугодие 2019 года вырос на 33,5% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. Сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода, в семь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

За пределы Украины за первое полугодие 2019 года перевели 168 миллионов долларов (в эквиваленте) - 3,54% от общей суммы переводов, больше всего - на территорию России (36%).

Данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

 
 Напомним, что ранее НБУ назвал главные угрозы для экономики Украины.
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Теги: деньги, НБУ, перевод, денежный перевод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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nelci    25.07.2019, 19:21
Оценка:  -3
nelci
Значит надо понимать , что украинцы заробатывают деньги в Италии и Польше, чтобы потом потратить их в России?
Интересно деффки пляшут!
Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:55
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Точно! Русские девки пляшут, а потом переводят деньжата на родину, на Тамбовщину!
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