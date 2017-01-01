Украинцы довольны семьей и детьми, но крайне недовольны экономикой

Тем, как другие относятся к ним, довольны 76% украинцев, недовольны - 6% .

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Жители Украины наиболее из разных сторон жизни довольны семьей, детьми, отношениями с окружающими, личной жизнью и своими знаниями и умениями, свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС, передает “Интерфакс-Украина“.

Своей семьей той или иной степени удовлетворены 77% опрошенных, не удовлетворены - 9% (средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 “полностью не удовлетворяет“ до 5 - “полностью удовлетворяет“ составляет 4,3 балла) .

Поведением своих детей, развитием их личных качеств довольны 78%, недовольны - 6% тех, кто имеет детей (средняя 4,3). Своим поведением в отношении других людей довольны 77%, недовольны - 4% (средняя 4,2).

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Тем, как другие относятся к ним, довольны 76%, недовольны - 6% (средняя 4,2). Своими знаниями, опытом, умениями довольны 70%, недовольны - 7% (средняя 4,1). Личным (интимным) жизнью довольны 63%, недовольны - 10% (средняя 4,1).

Также преимущественно опрошенные скорее довольны, чем недовольны такими сторонами жизни, как имеющиеся возможности быть независимым (довольны 58%, недовольны - 13%, средняя 3,8), работа (довольны 63%, недовольны - 17% тех, кто имеет работу, средняя 3,7), возможность участия в общественной жизни (довольны 44%, недовольны - 13%, средняя 3,7).

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Устраивают больше половины украинцев и жилищные условия (довольны 57%, недовольны - 23%, средняя 3,5), возможность влиять на то, что происходит с ними (довольны 50%, недовольны - 19%, средняя 3,5).

В наибольшей степени опрошенные недовольны уровнем благосостояния и вопросами безопасности, уверенности в будущем. В частности, уровнем своей материальной обеспеченности удовлетворены 22%, недовольны - 57% (средняя 2,4).

Степенью уверенности в завтрашнем дне довольны 14%, недовольны - 62% (средняя 2,1). Обеспечением безопасности Украины довольны 11%, недовольны - 64% (средняя 2,0). Экономическим положением в Украине довольны 5%, не удовлетворены - 83% (средняя 1,6).

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По данным исследования, тем, как складывается их жизнь в целом, довольны 48%, насколько довольны, настолько и не удовлетворены - 27%, не удовлетворены - 19%. Средняя оценка удовлетворенности по шкале от 1 “полностью не удовлетворяет“ до 5 - “полностью удовлетворяет“ составляет 3,4 балла.

В среднем своей жизнью чуть больше довольны молодые люди, чем старшее поколение: среди молодых людей (18-29 лет) тем, как складывается их жизнь, довольны 58%, недовольны - 12% (средняя - 3,7), среди людей в возрасте 30 -49 лет довольны 51%, недовольны - 16% (средняя 3,5), среди старше 50 лет удовлетворены 41%, недовольны - 25% (средняя 3,2).

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Также удовлетворенность жизнью зависит от финансового положения: люди с лучшим финансовым положением чаще отмечают, что они довольны тем, как складывается их жизнь, чем бедные.

В частности, среди респондентов, которые указали, что им не хватает денег даже на еду, тем, как складывается их жизнь, довольны 31%, недовольны - 36% (средняя 2,9), среди тех, кто может позволить себе дорогие покупки, довольны 67%, недовольны - 10% (средняя 3,8). По полу и месту жительства существенных изменений в уровне удовлетворенности жизнью нет.

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Опрос проведен с 26 мая по 7 июня 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2021 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме Крыма и оккупированной части Донбасса).

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