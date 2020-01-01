Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине с начала года почти 15 тысяч природных пожаров

Комментариев: 0
В 99% случаев причиной пожаров ставится человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности.

С начала года в экосистемах Украины возник 14821 пожар. Это на 25% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в понедельник, 6 апреля.

"Огонь прошел более 10 тысяч га земли, уничтожая все живое на своем пути. Несколько дней назад к этому добавились пожары в Зоне отчуждения, где сейчас борются с ними наша авиация и наши спасатели. Какая же основная причина этих пожаров? В 99% это человеческий фактор: люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности", – сказал Хорунжий в видеообращении.

По его словам, подразделения ГСЧС сейчас чрезвычайно загружены борьбой с пожарами в экосистемах и мерами по противодействию распространения коронавируса в стране.

"Коронавирус мы точно победим, а вот достанется ли нашим потомкам наша цветущая земля? Давайте отнесемся к этой глобальной проблеме очень серьезно", – призвал Хорунжий.

Ранее в ГСЧС назвали причиной пожара в Чернобыльской зоне деятельность человека. По данному факту назначено расследование. Также сообщалсь, что в очаге пожара радиация превышает норму.

Позже стало известно, что полиция задержала поджигателя в Чернобыльской зоне. Он сделал это ради забавы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, видео, огонь, пожар, пожарные, лесной пожар, пожарная безопасность, Пожары в лесу, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь