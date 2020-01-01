В Украине с начала года почти 15 тысяч природных пожаров
С начала года в экосистемах Украины возник 14821 пожар. Это на 25% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в понедельник, 6 апреля.
"Огонь прошел более 10 тысяч га земли, уничтожая все живое на своем пути. Несколько дней назад к этому добавились пожары в Зоне отчуждения, где сейчас борются с ними наша авиация и наши спасатели. Какая же основная причина этих пожаров? В 99% это человеческий фактор: люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности", – сказал Хорунжий в видеообращении.
По его словам, подразделения ГСЧС сейчас чрезвычайно загружены борьбой с пожарами в экосистемах и мерами по противодействию распространения коронавируса в стране.
"Коронавирус мы точно победим, а вот достанется ли нашим потомкам наша цветущая земля? Давайте отнесемся к этой глобальной проблеме очень серьезно", – призвал Хорунжий.
Ранее в ГСЧС назвали причиной пожара в Чернобыльской зоне деятельность человека. По данному факту назначено расследование. Также сообщалсь, что в очаге пожара радиация превышает норму.
Позже стало известно, что полиция задержала поджигателя в Чернобыльской зоне. Он сделал это ради забавы.
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