В Украине с начала года почти 15 тысяч природных пожаров

В 99% случаев причиной пожаров ставится человеческий фактор. Люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности.

С начала года в экосистемах Украины возник 14821 пожар. Это на 25% больше к аналогичному периоду прошлого года, сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий в понедельник, 6 апреля.

"Огонь прошел более 10 тысяч га земли, уничтожая все живое на своем пути. Несколько дней назад к этому добавились пожары в Зоне отчуждения, где сейчас борются с ними наша авиация и наши спасатели. Какая же основная причина этих пожаров? В 99% это человеческий фактор: люди или сознательно выжигают поля, или пренебрегают правилами пожарной безопасности", – сказал Хорунжий в видеообращении.

По его словам, подразделения ГСЧС сейчас чрезвычайно загружены борьбой с пожарами в экосистемах и мерами по противодействию распространения коронавируса в стране.

"Коронавирус мы точно победим, а вот достанется ли нашим потомкам наша цветущая земля? Давайте отнесемся к этой глобальной проблеме очень серьезно", – призвал Хорунжий.

Ранее в ГСЧС назвали причиной пожара в Чернобыльской зоне деятельность человека. По данному факту назначено расследование. Также сообщалсь, что в очаге пожара радиация превышает норму.

Позже стало известно, что полиция задержала поджигателя в Чернобыльской зоне. Он сделал это ради забавы.

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