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Моряков с задержанного танкера отпустили - СМИ

Комментариев: 30
Экипаж задержанного российского танкера возвращаются домой, само судно остается в Украине.
Судно признано вещественным доказательством
Судно признано вещественным доказательством
korabel.ru

СБУ отпустила российский экипаж задержанного в Измаиле танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Украине в четверг, 25 июля.

"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал он.

Ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.

Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

В России заявили, что выясняют обстоятельства задержания судна и пригрозили последствиями в случае захвата российских моряков.

 

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Теги: Россия, Украина, судно, моряки, танкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (30)
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ВАТА_FUCK    25.07.2019, 19:39
Оценка:  +3
ВАТА_FUCK
Такая "новость" и Всего трехлопастной "пропеллер" Nikolas_Adver + Туземун + Зорян_и_Шкиряк. И голова у них не кружится, на xyю вертеться!
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 20:01
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Завидуйте молча нашему вестибулярному аппарату!
Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:29
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Какие добрые дяди! А могли ведь предварительно выeбaть!
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 20:02
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Вы эти свои европейские мечты бросьте, товарищ Корнеплод! )))
Украину пока ещё в Европу не приняли!
Kostos    25.07.2019, 19:18
Оценка:  +3
Kostos
Ааа... воЕн макеевский появился
Nikolas_Adver    25.07.2019, 19:22
Оценка:  -3
Nikolas_Adver
аааа..... обсос галицайский вылупился и просрaлся )))))
Туземун    25.07.2019, 19:18
Оценка:  -5
Туземун
Моряков отпустили сразу. В связи с этим меня цикавыть какой именно груз был на борту танкера. Кто грузоотправитель и кто грузополучатель. Похоже, что рейдеров больше интересовал груз, а не экипаж. В Украине до сих пор правят банды майдана и поэтому наверняка здесь больше финансовый интерес....
Letohradek    25.07.2019, 19:06
Оценка:  +4
Letohradek
Туземун - белгородский уйобок, какое тебе дело Украины?
WTF2wtf    25.07.2019, 19:01
Оценка:  +2
WTF2wtf
"полупидaр и недорезок" (по его же классификации) отметился под ником "Nikolas_Adver" ... ну это просто нацист упоротый
Nikolas_Adver    25.07.2019, 19:10
Оценка:  -6
Nikolas_Adver
один только Wыблядок Tупорылый Fакнутый в квадрате пырхается.... остальные предусмотрительно засунули языки в жoпу.... це зрада, панове бандерлоги, ганьба!
Nikolas_Adver    25.07.2019, 18:59
Оценка:  -8
Nikolas_Adver
у меня стойкое ощущение, что галицайские бандерлоги уже сами конкретно спинным мозгом чувствуют последствия своего выебона.... даже здесь как-то осторожненько, без воплей "хероям слава!" местные полупидaры и недорезки сидят и сопят в тряпочку, время от времени огрызаясь.... что-то еще будет....
whitewo00    25.07.2019, 19:06
Оценка:  +6
whitewo00
А что будет? Тебя с веревки отпустят?
Nikolas_Adver    25.07.2019, 19:13
Оценка:  -7
Nikolas_Adver
не, ну это ты загнул.... не надо сразу так жостко))))
Kostos    25.07.2019, 18:50
Оценка:  +7
Kostos
Ждем пуков Васи из Иванова и Тульского самовара
birtov1990    25.07.2019, 19:50
Оценка:  -3
birtov1990
Kostos
Какие мозги, такие и комментарии.
Сам то понял о чем написал.
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 18:40
Оценка:  -10
Зорян_и_Шкиряк
Ну ладно! Команду то отпустили, но ведь ничего не мешает притащить этот танкер или часть его борта на трибуну ООН, как когда-то кусок автобуса, и потребовать... Ну не важно! Всегда можно что-то потребовать!
WTF2wtf    25.07.2019, 18:47
Оценка:  +8
WTF2wtf
молодец, работай дальше, бюджетницо руснациков
Serg2176    25.07.2019, 20:05
Оценка:  -2
Serg2176
минусую тебя не читая
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 20:10
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Пи3дишь!
Предаторр    25.07.2019, 18:24
Оценка:  -17
Предаторр
А чё так быстро обосрались?Жим-жим очёчко?Судно всё-равно застраховано.А нашим морячкам и сбушникам теперь придётся сидеть по-полной программе.Снова сами-себе выстрелили в яйца.)))
WTF2wtf    25.07.2019, 18:30
Оценка:  +12
WTF2wtf
Упоротоый нацист-украинофоб из россии не доволен тем, что Украина действует в рамках закона,
а не как российские пираты на уровне государства?
birtov1990    25.07.2019, 19:48
Оценка:  -2
birtov1990
WTF2wtf
Когда судовладелец договаривается с портом о ремонте и обслуживание судна, а после прихода в этот порт. Его захватывает СБУ. Это ты называешь рамки закона. Так же был захвачен танкер "Механик Погодин"
ВыВсеВрети    25.07.2019, 18:34
Оценка:  +12
ВыВсеВрети
придурок, Украина соблюдает законы международные!!! в отличии от орков на росии!..))))))
Туземун    25.07.2019, 18:42
Оценка:  -12
Туземун
Какие зааконы, чмо упоротое? Майдавонь к власти пришла по трупам милиционеров. 46 силовиков были убиты во время событий на пиндомуйдане и более 900 ранены. Это по каким законам? Милиционеров расстреляли 9 мая 2014 года в Мариуполе по какому закону?
Туземун    25.07.2019, 18:43
Оценка:  -10
Туземун
Рассуждение майдавошек о законности, сравнимо с рассуждениями проституток о целомудрии...))))
WTF2wtf    25.07.2019, 18:45
Оценка:  +6
WTF2wtf
Ай-я-я-я-яй ... какое безобразие.

Колорад=BitcoinCash=Eyyafyal layekyul=iseamaster=Cowboychi k=Туземун и т.д.,
стандартная "дочь офицера" из нарасеи,
просто нах контуженый бот
WTF2wtf    25.07.2019, 18:46
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ай-я-я-я-яй ... какое безобразие.

Колорад=BitcoinCash=Eyyafya llayekyul=iseamaster=Cowboych ik=Туземун и т.д.
- стандартная "дочь офицера" из нарасеи,
просто нах контуженый бот оккупантов
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