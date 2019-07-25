Моряков с задержанного танкера отпустили - СМИ
СБУ отпустила российский экипаж задержанного в Измаиле танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Украине в четверг, 25 июля.
"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал он.
Ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.
Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.
В России заявили, что выясняют обстоятельства задержания судна и пригрозили последствиями в случае захвата российских моряков.
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Украину пока ещё в Европу не приняли!
Какие мозги, такие и комментарии.
Сам то понял о чем написал.
а не как российские пираты на уровне государства?
Когда судовладелец договаривается с портом о ремонте и обслуживание судна, а после прихода в этот порт. Его захватывает СБУ. Это ты называешь рамки закона. Так же был захвачен танкер "Механик Погодин"
Колорад=BitcoinCash=Eyyafyal layekyul=iseamaster=Cowboychi k=Туземун и т.д.,
стандартная "дочь офицера" из нарасеи,
просто нах контуженый бот
Колорад=BitcoinCash=Eyyafya llayekyul=iseamaster=Cowboych ik=Туземун и т.д.
- стандартная "дочь офицера" из нарасеи,
просто нах контуженый бот оккупантов