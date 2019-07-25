Моряков с задержанного танкера отпустили - СМИ

Экипаж задержанного российского танкера возвращаются домой, само судно остается в Украине.

СБУ отпустила российский экипаж задержанного в Измаиле танкера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ в Украине в четверг, 25 июля.

"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сказал он.

Ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.

Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

В России заявили, что выясняют обстоятельства задержания судна и пригрозили последствиями в случае захвата российских моряков.

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