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Неизвестный напал на машину Порошенко и распылил газ в его охранников

Комментариев: 17
Инцидент произошел после выхода экс-президента с допроса в ГБР.
На авто Порошенко напали неизвестные
На авто Порошенко напали неизвестные
president.gov.ua

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Неизвестный напал на машину экс-президента Украины Петра Порошенко после его выхода из ГБР, пишет НВ.

Инцидент произошел после того, как бывший глава государства вышел после допроса из здания.

Как видно на опубликованном видео с места происшествия, когда Порошенко сел в свой автомобиль и тот выехал на проезжую часть, на капот машины выскочил человек, который начал ему что-то кричать.

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Когда охранники лидера “Европейской солидарности“ стянули его, злоумышленник применил против них слезоточивый газ, после чего скрылся.

При этом, судя по обнародованным кадрам, вместе с ним были и сообщники, которые попытались вмешаться в конфликт, однако в итоге тоже убежали.

Напомним, ранее Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР, хотя его адвокаты просили перенести мероприятие.

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Теги: Порошенко, допрос, ГБР, авто, нападение, титушки
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Комментариев (17)
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ofizep    25.07.2019, 19:54
Оценка:  +1
ofizep
Ох і бісяться кацапи з петі. Попередник в Петі хто, і де він? Питання зняли.. Той шо перед Вітьою був кращий Петі? А ше той перед ним? А той тіп шо ядерну зброю України віддав вам як? Одним словом алеговюрія спрямована на одне: чим більше з Петі бісяться усякі тим кращим він був
Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:48
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Надо было еще насрать на капот, как настоящий мокшанский партизан!
Антибес    25.07.2019, 19:54
Оценка:  -6
Антибес
У тебя,бот,ещё будет такая возможность.Но только тогда ищи себе новую работу.Свинопедя тебя из штата своих ботов точно выведет.
Ira0955    25.07.2019, 19:57
Оценка:  +2
Ira0955
Boxerogos-Аньибес
Член сосать опять полез
Витамины получает
И от этого кончает!))
Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:57
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Ты не нервничай, успокойся, товарищ! Поди присядь на бутылку или вялого погоняй, потешный воин!
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 19:55
Оценка:  -4
Зорян_и_Шкиряк
Нет, дружок! Подобная дефекация - прерогатива только украинских активистов майданной эпохи; у них на это своего рада патент.
Ira0955    25.07.2019, 19:57
Оценка:  +2
Ira0955
Пыдор пукиносос ты что сосал всю ночь???))
Брюква_и_Клюква    25.07.2019, 19:58
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Боба, дружок! Я знал что это ты, а не Биба! Кстати, как у тебя с лубяными портками? Освоил?
nommu1    25.07.2019, 19:58
Оценка:  +2
nommu1
'Подобная дефекация - прерогатива только украинских активистов'
Вы глубоко ошибаетесь. Фекальная тема гораздо ближе россиянам. Чего только стоят прекрасные произведения из г-на в виде петухов
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 20:07
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Я знаю! Я всегда восхищался этим творчеством! И поэтому меня всегда бесит, года пишут о том, что украинские патриото-активисты закидывают этим прекрасным материалом своих оппонентов. Вот это на самом деле ужасно, кощунственно, не по-европейски!
Антибес    25.07.2019, 19:39
Оценка:  -4
Антибес
емль заказал как своего самого страшного врага!)))))
Ira0955    25.07.2019, 19:55
Оценка:  +2
Ira0955
Boxerogos -Антибес
В унитаз опять залез
Уззкий мир там стережет
И большой пуцак сосёт!)))
Зорян_и_Шкиряк    25.07.2019, 19:56
Оценка:  -3
Зорян_и_Шкиряк
Тогда уж не в унитаз, а на капот!
Антибес    25.07.2019, 19:37
Оценка:  -6
Антибес
Неизвестный?Свинопедя ему сам заплатил чтобы тот в его быков освежителем воздуха попрыскал малёхо.Быки завонялись,как и сам свинопедя.Пиар нужен.В следующий раз закажет чтобы"неизвестный"ему под калитку кучу"гидности"наложил,а рядом оставил пару рублёвых монет.Тогда свинопедя точно пёрнет что его Кр
Ira0955    25.07.2019, 19:59
Оценка:  +3
Ira0955
Boxerogos пiдор года
Очень редкая порода
Ватажoпый xyecoc
У него тройной отсос!))
nommu1    25.07.2019, 20:00
Оценка:  0
nommu1
'закажет чтобы"неизвестный"ему под калитку кучу"гидности"наложил '
это придется народ из РФ звать. они в этом особые специалисты
MNI1957    25.07.2019, 19:37
Оценка:  -6
MNI1957
в Украине он должен чувствовать себя как загнанный волчара
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