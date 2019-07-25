Неизвестный напал на машину Порошенко и распылил газ в его охранников
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Неизвестный напал на машину экс-президента Украины Петра Порошенко после его выхода из ГБР, пишет НВ.
Инцидент произошел после того, как бывший глава государства вышел после допроса из здания.
Как видно на опубликованном видео с места происшествия, когда Порошенко сел в свой автомобиль и тот выехал на проезжую часть, на капот машины выскочил человек, который начал ему что-то кричать.
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Когда охранники лидера “Европейской солидарности“ стянули его, злоумышленник применил против них слезоточивый газ, после чего скрылся.
При этом, судя по обнародованным кадрам, вместе с ним были и сообщники, которые попытались вмешаться в конфликт, однако в итоге тоже убежали.
Напомним, ранее Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР, хотя его адвокаты просили перенести мероприятие.
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Член сосать опять полез
Витамины получает
И от этого кончает!))
Вы глубоко ошибаетесь. Фекальная тема гораздо ближе россиянам. Чего только стоят прекрасные произведения из г-на в виде петухов
В унитаз опять залез
Уззкий мир там стережет
И большой пуцак сосёт!)))
Очень редкая порода
Ватажoпый xyecoc
У него тройной отсос!))
это придется народ из РФ звать. они в этом особые специалисты