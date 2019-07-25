Неизвестный напал на машину Порошенко и распылил газ в его охранников

Инцидент произошел после выхода экс-президента с допроса в ГБР.

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Неизвестный напал на машину экс-президента Украины Петра Порошенко после его выхода из ГБР, пишет НВ.

Инцидент произошел после того, как бывший глава государства вышел после допроса из здания.

Как видно на опубликованном видео с места происшествия, когда Порошенко сел в свой автомобиль и тот выехал на проезжую часть, на капот машины выскочил человек, который начал ему что-то кричать.

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Когда охранники лидера “Европейской солидарности“ стянули его, злоумышленник применил против них слезоточивый газ, после чего скрылся.

При этом, судя по обнародованным кадрам, вместе с ним были и сообщники, которые попытались вмешаться в конфликт, однако в итоге тоже убежали.

Напомним, ранее Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР, хотя его адвокаты просили перенести мероприятие.

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