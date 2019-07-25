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Украина экспортировала в Россию товаров на $1,3 миллиарда

Комментариев: 7
Сумма экспорта на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт товаров из России также снизился.
Украина снизила экспорт в Россию
Украина снизила экспорт в Россию
Politeka.net

Украина экспортировала в РФ товаров на 1 млрд 336,1 миллионов долларов с января по май 2019 года, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, опубликованные в четверг, 25 июля.

При этом за 5 месяцев этого года Украина импортировала из России товаров на 3 млрд 143,4 миллионов долларов - это на 1,3% меньше, чем в январе-мае 2018 года.

Отметим, что в мае 2018 года Украина обнародовала обновленные списки компаний, на которые распространяются антироссийские экономические санкции. Так, под ограничительные меры СНБО попали 1748 физических и 756 юридических лиц.

Напомним, что ранее в Украине снова начало падать промпроизводство.

Также сообщалось, что в Украине растут цены на жилье.

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, экспорт, Импорт, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    26.07.2019, 07:17
Оценка:  0
VSHIVANKA
" ВОЙНА " ОНА ТАКАЯ.......))))
WTF2Wrf    26.07.2019, 01:36
Оценка:  0
WTF2Wrf
Каждый год меньше и меньше ... одна Польша уже больше роли играет в товарооброте, не говоря о все Европе.
чисто путенская "заслуга" ... тупо сделал нас врагами на долгие годы, больной ушлепок
BabaYul    26.07.2019, 01:51
Оценка:  +2
BabaYul
Польша играет. Но играет свою игру. А вот Украина вне игры. Безвозвратно просрала старые рынки, а на новые её не пустили. Остаётся только волосы на заднице рвать. Да и сколько тех волос осталось.
ira0959    26.07.2019, 06:05
Оценка:  +1
ira0959
WTF2Wrf больные ушлепки именно вы. Как можно было просрать такой огромный рынок как российский? И как вообще можно сравнивать российский рынок и польский? ))
farfalle    26.07.2019, 07:51
Оценка:  0
farfalle
Кстати, еще ДО Путина, Украина решила плыть куда-то нахер. А теперь - а нас за шо???
Антибес    25.07.2019, 22:35
Оценка:  -1
Антибес
А как же"вийня с Расиий"?)))))
ira0959    25.07.2019, 21:12
Оценка:  -2
ira0959
Это как же, якобы воюющие страны вовсю торгуют? )
farfalle    25.07.2019, 21:47
Оценка:  -6
farfalle
Гибридная война, что скажешь..
ira0959    26.07.2019, 06:06
Оценка:  0
ira0959
Не говори ерунды, "гибридная" война на самом деле гражданская война.
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