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Зеленский провел телефонные переговоры с Трампом

Комментариев: 9
Американский лидер выразил убеждение, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж страны.
Зеленский поблагодарил Трампа за усиление санкционного давления на Россию
Зеленский поблагодарил Трампа за усиление санкционного давления на Россию
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 25 июля.

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии Слуга народа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Трамп выразил убеждение в том, что "обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

"Он (Трамп – ред.) также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", – отметили в пресс-службе.

Зеленский в свою очередь поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

"Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США", – сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский уже получил от Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне ждут приезд Зеленского в ближайшем будущем, но сроков не назвал.

Позже стало известно, что подготовка встречи президентов Украины и США завершится в августе-сентябре.

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Теги: Украина, США, президент, Трамп, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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VSHIVANKA    26.07.2019, 07:15
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТОЧНО С ТРАМПОМ ? ))))
Ira0955    25.07.2019, 22:42
Оценка:  +1
Ira0955
Boxerogos-Аньибес
Карлику в очко залез
Там живёт двадцатый год
Ватажoпый идиот!))
Lyonya-Space    25.07.2019, 21:32
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Антибес, не обобщай, т.е. не суди всех по себе!
Антибес    25.07.2019, 20:56
Оценка:  -6
Антибес
Трампу всё-равно кто ему будет отсасывать.Шоколадный свинобухарь,или карликовый скоморох.
Ira0955    25.07.2019, 21:01
Оценка:  +2
Ira0955
А ты кому отсосываешь пiдарок???)))
Kostos    25.07.2019, 21:08
Оценка:  +1
Kostos
Это Гун Всесосущий
Ira0955    25.07.2019, 21:18
Оценка:  +1
Ira0955
Это Всесосущий Boxerogos Антибес!)))
Ira0955    25.07.2019, 21:02
Оценка:  +2
Ira0955
А ты кому отсосываешь пiдарок???))))
ВыВсеВрети    25.07.2019, 21:18
Оценка:  +2
ВыВсеВрети
рог, ты о каком карлике только что написал?...)))))))
ох, и допиз....!...))))))))
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