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СБУ отпустила экипаж задержанного танкера

Комментариев: 7
В ведомстве заявили, что Украина - правовое государство, а российские моряки не нарушали нормы морского права.

Служба безопасности Украины отпустила 15 членов экипажа российского танкера NEYMA. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в четверг, 25 июля.

В СБУ утверждают, что россияне не нарушали нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания нет. Следуя украинским законам, не нарушая прав и свобод российских моряков, Украина предоставила последним беспрепятственную возможность возвращения домой к своим семьям.

"Украина является правовым государством, которое добросовестно соблюдает Морское международное право и решения Международного трибунала ООН по морскому праву", - заявили в СБУ.

Напомним, что ранее стало известно, что Украина задержала в Измаиле российский танкер. В СБУ говорят, что задержанное судно NEYMA ранее было использовано для перекрытия Керченского пролива во время захвата украинских моряков, а потом его название сменили на NIKA SPIRIT.

Судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте.

В России заявили, что выясняют обстоятельства задержания судна и пригрозили последствиями в случае захвата российских моряков.

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Теги: Украина-Россия, СБУ, моряки, танкер, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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ira0959    26.07.2019, 05:59
Оценка:  0
ira0959
"Украина является правовым государством" (с) бггггггг
COZEL    25.07.2019, 23:12
Оценка:  0
COZEL
НЕ ПОНЯЛ, А ЗАЧЕМ НАМ КУСОК ЖЕЛЕЗА И КУЧИ МАКАЛАТУРЫ ИЛЛЮЗИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА, КАК ОСКОЛКИ СБИТОГО БОИНГА, МАРАЗМ ДЛЯ ИДИОТОВ.
Антибес    25.07.2019, 22:51
Оценка:  0
Антибес
Всё логично.Захарова приказала-СБУ этот приказ выполнила.
Krotol2    25.07.2019, 22:25
Оценка:  0
Krotol2
Обхезались
ZaPetra    25.07.2019, 21:52
Оценка:  0
ZaPetra
А чье такое ? )
ВАТА_FUCK    25.07.2019, 22:01
Оценка:  -4
ВАТА_FUCK
Помогатор для не спадания порток для нарасии, но не ремень и не подтяжки...
ZaPetra    25.07.2019, 22:09
Оценка:  -3
ZaPetra
все понятно. Главное коротко и по сути )
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