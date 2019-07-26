Нападение на машину Порошенко: полиция начала уголовное производство

Правоохранители расследуют события под зданием Госбюро расследований, где ранее группа людей заблокировала автомобиль Петра Порошенко.

Полиция начала уголовное производство по факту событий возле здания Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба полиции в четверг, 25 июля.

"Около 17:00 группа лиц заблокировала автомобиль Петра Порошенко и вступила в конфликт с его охраной. Злоумышленники с места происшествия скрылись", - сказано в сообщении.

В полиции зарегистрировали сведения о событии, а затем начали уголовное производство по статье о хулиганстве (ч.2 ст.296 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В данный момент усилия правоохранителей направлены на установление всех участников инцидента и их места нахождения.

Напомним, что ранее пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ГБР на допрос. После его выхода из ГБР произошла драка.

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