Нападение на Порошенко: участник инцидента записал обращение

Один из участников происшествия у здания ГБР объяснил свои действия желанием отомстить за унижение иностранных добровольцев.

Ветеран полка Азов Никита Макеев назвал демаршем свои действия под зданием Государственного бюро расследований, когда оттуда вышел пятый президент Петр Порошенко. Соответствующее видеообращение уроженец Санкт-Петербурга разместил 25 июля в Facebook.

"В 2014 году я приехал воевать за независимость Украины. Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, три из которых мы с товарищами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко, я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя", – заявил Макеев.

Так как охрана бывшего президента не пропустила его к Порошенко, ветеран решил действовать более кардинально и устроил драку.

"Я хотел отомстить ему за все эти пять лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в Администрации президента и ставленников ГМС совершил по отношению к иностранным добровольствам, обещая им гражданство, а вместо этого пустил их по девяти кругам бюрократического ада", – отметил Макеев.

Он также опроверг информацию о том, что пытался совершить покушение на Порошенко.

"Я не для того рисковал жизнью на Донбассе, чтобы внутри мирного города Киева совершать подобное (покушение – ред.). <...> Это был мой демарш", – указал ветеран.

Напомним, 25 июля четверо неизвестных мужчин пытались напасть на Порошенко , когда он вышел после допроса в ГБР. Охрана бывшего главы государства оттеснила нападавших. После того, как в инцидент вмешалась полиция, злоумышленники скрылись.

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