Соглашение с Путиным по Донбассу невозможно - Климкин

Россия пытается навязать мысль о федерализации Украины, как путь решения конфликта, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в четверг, 25 июля, на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве.

"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", - отметил Климкин.

При этом глава МИД указал, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.

По его словам, федерализация станет концом для украинского государства.

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