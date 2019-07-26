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Соглашение с Путиным по Донбассу невозможно - Климкин

Комментариев: 1
Россия пытается навязать мысль о федерализации Украины, как путь решения конфликта, подчеркнул глава МИД.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
facebook.com/pavloklimkin.ua
 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает невозможным достижение договоренности с президентом России Владимиром Путиным относительно решения конфликта на Донбассе. Об этом он заявил в четверг, 25 июля, на публичном обсуждении деятельности МИД с ветеранами в Киеве.
 
"Я считаю, что невозможно заключить соглашение с Путиным по Донбассу. Это невозможно. При этом, я говорю, что нам нужна какая-то ситуативная договоренность о прекращении огня, о прекращении этой горячей фазы войны, безусловно. Но заключить соглашение невозможно, поскольку Путин хочет, чтобы Украина, которой мы с вами хотим, не было ", - отметил Климкин.
 
При этом глава МИД указал, что нынешнее руководство РФ стремиться навязать мысль о федерализации Украины, как о реалистичном сценарии разрешения конфликта.
 
По его словам, федерализация станет концом для украинского государства.
 
 
Ранее Климкин выразил уверенность, что все 24 украинских моряка, которые арестованы в РФ, будут освобождены в ближайшее время

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Теги: Россия, Украина-Россия, донбасс, Климкин, Павел Климкин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
krolikoff_net    26.07.2019, 08:14
Оценка:  0
krolikoff_net
Нам надо не жевать сопли, а заняться реальной федерализацией россии с применением отечественных войск специальных операций. Нельзя все время быть жертвой. Жертвы войны не выигрывают.
VSHIVANKA    26.07.2019, 06:56
Оценка:  0
VSHIVANKA
ДЯДЯ ПАША ТЫ ДУРАК ?!
ПРИ ЧЕМ ТУТ ПУТИН ?
ВАС ШЕСТОЙ ГОД УСПЕШНО ЕБАШУТ ЖИТЕЛИ ДОНБАССА , ВОТ С НИМИ СВИНЬЯ ТЫ И ДОЛЖЕН ДОГОВАРИВАТЬСЯ .....
ВИДИМО ВСЕ ИДЕТ ТОМУ , ЧТО РОССИЯ В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ПРИЗНАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИК , ИНАЧЕ ВОЙНА БУДЕТ БЕСКОНЕЧНОЙ....
ira0959    26.07.2019, 05:57
Оценка:  +1
ira0959
И снова пи-дарок климкин что-то лепечет
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