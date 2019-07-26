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В Черновцах из гаражей полиции украли 300 ящиков вещдоков

Комментариев: 5
Сигареты выступали вещественными доказательствами в уголовном производстве.
По факту кражи начато досудебное расследование
По факту кражи начато досудебное расследование
npu.gov.ua

Черновцах неизвестные похитили вещественные доказательства из гаражных помещений областного управления полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Происшествие случилось на днях. Неизвестный похитил из гаражей более 300 ящиков и более 1500 блоков сигарет, которые выступали вещественными доказательствами в уголовном производстве по незаконному изготовлению сигарет и акцизных марок к ним.

По данному факту начато досудебное расследование.

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Теги: сигареты, полиция, кража, Черновцы
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Комментариев (5)
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QWERTY80    26.07.2019, 17:38
Оценка:  +1
QWERTY80
Хотели бы уничтожить улики просто подожгли а так скинули потихоньку на левак.
mirbigstar    26.07.2019, 16:42
Оценка:  +1
mirbigstar
А почему вообще, вещдоки находились в гараже,хоть и полиции?Их что, специально готовили к похищению?
Ira0956    26.07.2019, 16:33
Оценка:  +1
Ira0956
И кто бы это мог спиздить эти сигареты из гаражей полиции? Никак, сами полицаи и спиздили?? ))
Lyonya-Space    26.07.2019, 16:33
Оценка:  -5
Lyonya-Space
Было бы смешно, если б не было так грустно...
Сейчас начнут вопеть про реформу, и неопытность полицейских.
Думаю, дело в другом, старые кирпичные гаражи, задними стенками к улице, которые разобрали ночью, и всё: нет вещь дока - нет дела.
Ira0956    26.07.2019, 16:33
Оценка:  +3
Ira0956
Не будь таким идиотом, сами полицейские и спиздили
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