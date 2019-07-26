В Черновцах из гаражей полиции украли 300 ящиков вещдоков

Сигареты выступали вещественными доказательствами в уголовном производстве.

Черновцах неизвестные похитили вещественные доказательства из гаражных помещений областного управления полиции.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Происшествие случилось на днях. Неизвестный похитил из гаражей более 300 ящиков и более 1500 блоков сигарет, которые выступали вещественными доказательствами в уголовном производстве по незаконному изготовлению сигарет и акцизных марок к ним.

По данному факту начато досудебное расследование.

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