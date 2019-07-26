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"Шеф, давай что-то учудим": Обнародованы записи "разговоров судей из Окружного суда"

Комментариев: 7
НАБУ обнародовала "аудиозаписи судей Окружного суда города Киева".
"Шеф, давайте что-то учудим. Я готов" - поданным НАБУ заявил судья Аблов
"Шеф, давайте что-то учудим. Я готов" - поданным НАБУ заявил судья Аблов
Скриншот видео

Национальное антикоррупционное бюро на официальном канале YouTube опубликовало аудиозаписи разговоров якобы судей Окружного суда города Киева.

По информации НАБУ, данные разговоры якобы вели судьи ОАСК и друге лица, которые принимали участие в процессе о вмешательстве суда в работу других органов власти.

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На аудиозаписи присутствуют голоса якобы главы суда Павла Вовка, судьи Евгения Аблова, Богдана Санина, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша, а также адвоката Александра Кротюка. Они обсуждали вопрос подачи исков. Речь идет о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей. Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

Ранее сообщалось о том, что НАБУ и ГПУ нагрянули с обыскали в Окружной админсуд. Главе и отдельным судьям ОАСК инкриминируют совершение уголовных преступлений.

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Теги: окружной суд, НАБУ, Киев
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Комментариев (9)
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Ira0956    26.07.2019, 16:42
Оценка:  -8
Ira0956
Захватившие власть на Украине «патриоты», ежедневно по пять раз исполняющие гимн «Ще не вмерла», не смогли обеспечить рост благосостояния населения, зато превратили бывшую советскую республику в колонию наднациональных финансовых структур.
Ira0956    26.07.2019, 16:42
Оценка:  -8
Ira0956
Об этом на круглом столе в Киеве заявил народный депутат Украины VI, VII созывов Олег Зарубинский
WTF2wtf    26.07.2019, 17:12
Оценка:  +8
WTF2wtf
ДядяИра,
видимо путиснкий бот решил похвастаться успехами россии на захваченном 5 лет назад Донбассе?
Намного теперь захваченный россией Донбасс живет лучше Одессы или Киева?
WTF2wtf    26.07.2019, 17:14
Оценка:  +8
WTF2wtf
Кому и в чем помогли сотни российских танков и тысячи российских наемников на Донбассе?
Донбасс намного лучше зажил из-за этой путинской войны или сама россия намного лучше зажила, опустив Донбасс?
СтальнаяКрыса    26.07.2019, 18:01
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Ирка0956, у тебя не пuздa, а огромная раздолбанная дырка, Тебя многие eбaли, xyй в рот давали. Ты настоящая шлюxa и Путин тебе тоже eбaл и в рот давал.
Ira0956    26.07.2019, 16:36
Оценка:  -9
Ira0956
И даже судьи игнорируют телячью мову и треплются на своём родном русском )
СтальнаяКрыса    26.07.2019, 17:56
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Судьи треплются на xyячьем российском. Если эта запись настоящая их надо уволить как можно быстрее.
birtov1990    26.07.2019, 18:15
Оценка:  0
birtov1990
СтальнаяКрыса
А ты на каком пишешь. Ой, на том же русском, преступление налицо. Выгнать из страны нах, или расстрелять, что б другим неповадно было.
colavova    26.07.2019, 18:10
Оценка:  0
colavova
тёрки ведутся всегда на русском, мовою так не перетрёшь
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