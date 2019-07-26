"Шеф, давай что-то учудим": Обнародованы записи "разговоров судей из Окружного суда"

НАБУ обнародовала "аудиозаписи судей Окружного суда города Киева".

Национальное антикоррупционное бюро на официальном канале YouTube опубликовало аудиозаписи разговоров якобы судей Окружного суда города Киева.

По информации НАБУ, данные разговоры якобы вели судьи ОАСК и друге лица, которые принимали участие в процессе о вмешательстве суда в работу других органов власти.

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На аудиозаписи присутствуют голоса якобы главы суда Павла Вовка, судьи Евгения Аблова, Богдана Санина, Игоря Погрибниченко, Алексея Огурцова и членов Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Остапца и Николая Сироша, а также адвоката Александра Кротюка. Они обсуждали вопрос подачи исков. Речь идет о приостановлении полномочий членов Высшей квалификационной комиссии судей. Также в разговорах речь идет об изменении состава ВККС и введении в состав комиссии лояльных лиц.

Ранее сообщалось о том, что НАБУ и ГПУ нагрянули с обыскали в Окружной админсуд. Главе и отдельным судьям ОАСК инкриминируют совершение уголовных преступлений.

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