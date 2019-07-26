Транснациональные корпорации дискредитируют национального производителя, чтобы монополизировать рынок табака – ВТФ

Винниковскую табачную фабрику дискредитируют по заказу транснациональных корпораций, которые пытаются выдавить единственного национального производителя сигарет и монополизировать рынок. Так на предприятии прокомментировали опубликованную в ряде СМИ информацию о том, что Львовская табачная фабрика не получила ни одной акцизной марки для маркировки сигарет.

Здесь назвали публикации заказной провокацией в интересах Philip Morris, Japan Tobacco International и British American Tobacco. На фабрике заявили, что такие провокации имеют системный характер: фейки "вбрасывают" как минимум раз в полгода. "Не исключено, что это согласованные действия нескольких компаний, которые пытаются тотально доминировать на этом рынке и получать сверхприбыли, избавившись от конкурентов, в том числе, представителей украинской национальной табачной отрасли", — говорится в заявлении.

На предприятии напомнили, что юридическое лицо "Львовская табачная фабрика" действительно не получило ни одной акцизной марки в 2018-2019 годах, поскольку было ликвидировано 14 лет назад — еще в 2006 году. В то же время во Львовской области зарегистрировано ООО "Винниковская табачная фабрика", которая закупает в ГФС Украины все виды марок акцизного налога и в полном объеме уплачивает все отчисления в бюджет. Так, по итогам 2017 года фабрика была 40-м по величине налогоплательщиком страны, в 2018 году поднялась на 26-ю позицию, а по итогам 2019 года претендует на 20-ое место. За предыдущие два года сумма налоговых отчислений превысила 3,4 млрд грн. Эти данные подтвердили многочисленные проверки ГФС, которые проходили в 2017 и 2018 годах. Винниковская табачная фабрика — единственный 100% национальный производитель табачных изделий в Украине. На предприятии созданы тысячи рабочих мест.

Вместе с тем, как пишет РБК-Украина, в отличие от Винниковской табачной фабрики, у ГФС ранее возникали вопросы к Philip Morris: компанию заподозрили в ввозе сырья без уплаты пошлин и оштрафовали на 635 млн грн.