У пострадавшего очень сильный ушиб возле левого глаза.

Под Полтавой 19-летняя девушка избила мужчину и забрала мобильный

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Под Полтавой 19-летняя девушка избила мужчину и забрала мобильный

В Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка побила мужчину и забрала у него мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.

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“Этой ночью 19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладела его мобильным телефоном. После чего побежала с подругой в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные нашли двух девушек, которые по внешним признакам подходили под предоставленные ориентиры. Пострадавший их узнал. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

Как сообщалось 23 июля, в Боярке полиция применила газ, чтобы успокоить пьяных девочек-подростков.

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