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Под Полтавой 19-летняя девушка избила мужчину и забрала мобильный

Комментариев: 4
У пострадавшего очень сильный ушиб возле левого глаза.
Под Полтавой 19-летняя девушка избила мужчину и забрала мобильный
© facebook.com/kremenchukpolice
Фото 1/3
  • Преступниц удалось быстро задержать
  • Преступниц удалось быстро задержать
  • Преступниц удалось быстро задержать
Под Полтавой 19-летняя девушка избила мужчину и забрала мобильный
Преступниц удалось быстро задержать
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В Кременчуге Полтавской области 19-летняя девушка побила мужчину и забрала у него мобильный телефон.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кременчуга на своей странице в Facebook.

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“Этой ночью 19-летняя девушка нанесла мужчине телесные повреждения и открыто завладела его мобильным телефоном. После чего побежала с подругой в неизвестном направлении“, - говорится в сообщении.

Отрабатывая прилегающую территорию, патрульные нашли двух девушек, которые по внешним признакам подходили под предоставленные ориентиры. Пострадавший их узнал. На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь и следственно-оперативную группу. Все обстоятельства дела теперь выясняют следователи.

Как сообщалось 23 июля, в Боярке полиция применила газ, чтобы успокоить пьяных девочек-подростков.

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Теги: грабеж, Полтавская область, девушка
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Комментариев (4)
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alex_br    26.07.2019, 18:08
Оценка:  0
alex_br
где радфемки. Когда уже будем поднимать вопрос о агрессивности женщин, сколько можно терпеть насилие с их стороны, упиваются своей силой
Meritus    26.07.2019, 17:37
Оценка:  0
Meritus
Дівка сало їсть,. Ось звідки сила.
zolotop    26.07.2019, 17:14
Оценка:  +1
zolotop
Вот это номер)))...
wahmurkadurnaya    26.07.2019, 17:02
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Скажена Гадя у дії?
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