В Днепре девушка разденется, если Зеленский проиграет Филатову

Таким образом, жительница города решила поддержать мера.

Фотомодель из Днепра Яся Малкович решила поддержать мера города Бориса Филатова в споре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, если до 14 сентября мост не отремонтируют, то Филатов будет уволен.

Девушка решила поддержать мера, пообещав раздеться и устроить фотосессию прямо на мосту в случае победы Филатова.

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“Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержку людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с Давидом Дубинским повторим эту съемку без одежды“, - отметила Малкович.

Такой пост опубликовала девушка instagram.com/asi_mikovich

Ранее сообщалось о том, что мэр Днепра на два месяца закрыл мост после спора с Зеленским. Новый мост будет закрыт на ремонт вплоть до дня города - 14 сентября. Если ремонт сделать не успеют, Филатов уйдет в отставку.

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