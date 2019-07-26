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В Днепре девушка разденется, если Зеленский проиграет Филатову

Комментариев: 7
Таким образом, жительница города решила поддержать мера.
Девушка поддерживает мера города Бориса Филатова
Девушка поддерживает мера города Бориса Филатова
instagram.com/asi_mikovich

Фотомодель из Днепра Яся Малкович решила поддержать мера города Бориса Филатова в споре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как известно, если до 14 сентября мост не отремонтируют, то Филатов будет уволен.

Девушка решила поддержать мера, пообещав раздеться и устроить фотосессию прямо на мосту в случае победы Филатова.

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“Мэр Днепра из-за пари с президентом полностью перекрыл Центральный мост Днепра на ремонт до 14 сентября. На одном из букмекерских сайтов принимаются ставки на победу в этом споре. Коэффициент на победу мэра в данный момент в два раза меньше. В поддержку людей, которые сделали ставки на открытие моста в срок, заключаю пари. Если 14 сентября мост в Днепре будет сдан в эксплуатацию, то 15 сентября в 08:00 мы с Давидом Дубинским повторим эту съемку без одежды“, - отметила Малкович.

Такой пост опубликовала девушка
Такой пост опубликовала девушка
instagram.com/asi_mikovich

Ранее сообщалось о том, что мэр Днепра на два месяца закрыл мост после спора с Зеленским. Новый мост будет закрыт на ремонт вплоть до дня города - 14 сентября. Если ремонт сделать не успеют, Филатов уйдет в отставку.

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Теги: Борис Филатов, Владимир Зеленский, мост, Днепр, Яся Малкович
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    26.07.2019, 17:00
Оценка:  +11
Брюква_и_Клюква
Одно могу сказать: бюст Яси гораздо круче, чем бюст Зеленского!
WTF2wtf    26.07.2019, 17:03
Оценка:  +5
WTF2wtf
Dот тут полностью согласен!
colavova    26.07.2019, 18:15
Оценка:  0
colavova
боюсь, шо на мосту мы увидим бюст...Филатова)))
КудлатыйКыць    26.07.2019, 16:52
Оценка:  -6
КудлатыйКыць
Сейчас и так слишком много голых сисек,писек,попок.Так что если ещё одна шлюшка обнажит свои причиндалы,ничего архиважного не случится.
WTF2wtf    26.07.2019, 17:04
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos, а ты какого тут,
украинофобко из раши больное???
alex-zol    26.07.2019, 16:51
Оценка:  -3
alex-zol
пшнх со своим филатовым.
Letohradek    26.07.2019, 17:56
Оценка:  0
Letohradek
пшнх со своим зэбiлом!
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