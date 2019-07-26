Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Добкина повторно зовут в ГПУ по делу Януковича

Комментариев: 1
Нардепа надеются допросить на тему покушения на экс-президента.
ГПУ снова вызвала на допрос Михаила Добкина
ГПУ снова вызвала на допрос Михаила Добкина
Facebook Михаила Добкина

Читай также: Экс-главу Нацполиции Одесской области задержали

Нардепа Михаила Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В повестке уточняется, что политика ожидают 5 августа в 11:00 в управлении специальных расследований ГПУ.

“Адрес - улица Борисоглебская, 18, кабинет 211, для допроса в уголовном производстве № 42015000000001067 от 29 мая 2015 года“, - уточняется в сообщении.

Читай также: Добкина сегодня ждут в ГПУ

Напомним, это поизводство касается возможного покушения на экс-президента Виктора Януковича во время его побега из Украины.

Ранее, 25 июля, Михаил Добкин не пришел на допрос по делу о покушении на Виктора Януковича.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Добкин, допрос, ГПУ, Янукович, покушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Letohradek    26.07.2019, 17:24
Оценка:  +1
Letohradek
Этого отброса партии областей, нужно затолкать в багажник малолитражки и привести по месту требования! Иначе этот ватный скот не понимает!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь