Добкина повторно зовут в ГПУ по делу Януковича

Нардепа надеются допросить на тему покушения на экс-президента.

ГПУ снова вызвала на допрос Михаила Добкина Facebook Михаила Добкина

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Нардепа Михаила Добкина повторно вызвали на допрос в ГПУ 5 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

В повестке уточняется, что политика ожидают 5 августа в 11:00 в управлении специальных расследований ГПУ.

“Адрес - улица Борисоглебская, 18, кабинет 211, для допроса в уголовном производстве № 42015000000001067 от 29 мая 2015 года“, - уточняется в сообщении.

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Напомним, это поизводство касается возможного покушения на экс-президента Виктора Януковича во время его побега из Украины.

Ранее, 25 июля, Михаил Добкин не пришел на допрос по делу о покушении на Виктора Януковича.

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