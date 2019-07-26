Зеленский на Facebook предложил одесситам выбрать нового главу ОГА

Президент опубликовал данные пяти кандидатов.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил одесситам выбрать нового главу ОГА из 5 кандидатов. Пост опубликован на официальной странице в Facebook.

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“Добрый день, Одесчина! Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?“ - заявил Зеленский.

Кандидаты на пост главы Одесской ОГА от Слуги Народа:

1. Андрей Андрейчиков, 41 год. Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.

2. Татьяна Петракевич, 37 лет. Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.

3. Ольга Квасницкая, 44 года. Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.

4. Максим Куцый, 36 лет. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока - владелец и директор инвестиционной компании.

5. Максим Болдин, 44 года. Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях.

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