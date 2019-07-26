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Зеленский на Facebook предложил одесситам выбрать нового главу ОГА

Комментариев: 3
Президент опубликовал данные пяти кандидатов.
Фотографии кандидатов на пост главы Одесской ОГА
Фотографии кандидатов на пост главы Одесской ОГА
Владимир Зеленский, глава Одесской ОГА,

Президент Украины Владимир Зеленский предложил одесситам выбрать нового главу ОГА из 5 кандидатов. Пост опубликован на официальной странице в Facebook.

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“Добрый день, Одесчина! Как и обещал, обращаюсь к вам за советом по кандидатуре главы Одесской ОГА. Мы отобрали пять претендентов. Что скажете об этих лицах?“ - заявил Зеленский.

Кандидаты на пост главы Одесской ОГА от Слуги Народа:

  • 1. Андрей Андрейчиков, 41 год. Имеет высшее образование по специальности Правоведение. В прошлом - руководитель ряда предприятий. С 2016 года - руководитель общественного союза Украинская ассоциация вторичных металлов и ресурсов.
  • 2. Татьяна Петракевич, 37 лет. Психолог по образованию, слушательница Украинской школы политических студий. Общественная активистка, волонтер, предприниматель, основатель и директор одесской Открытой европейской школы.
  • 3. Ольга Квасницкая, 44 года. Юрист по образованию, пишет докторскую диссертацию. Мама четверых детей. Депутат Одесского горсовета. Имеет опыт управления компаниями. Сейчас преподает в Национальном университете Одесская юридическая академия и является председателем благотворительного фонда Французский бульвар.
  • 4. Максим Куцый, 36 лет. Высшее образование получил в Национальной академии внутренних дел Украины. Предприниматель, работал в банковском секторе, пока - владелец и директор инвестиционной компании.
  • 5. Максим Болдин, 44 года. Кандидат юридических наук. Общественный деятель, депутат Одесского городского совета V созыва, в свое время возглавлял ее юридическое управление. Председатель Высшей ревизионной комиссии адвокатуры и управляющий партнер юридической фирмы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителей Управлений Службы безопасности в Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской и Черновицкой областях. 

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Теги: Владимир Зеленский, глава Одесской ОГА
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Комментариев (3)
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DmitriyMakarov    26.07.2019, 17:27
Оценка:  0
DmitriyMakarov
ни одного профессионального менеджера - все юристы-активисты
Woodbrother    26.07.2019, 17:25
Оценка:  0
Woodbrother
А можно выбрать не из людей Дяди Бени ? Или такая опция однозначно не предусмотрена ?
Letohradek    26.07.2019, 17:19
Оценка:  -1
Letohradek
Одесситы, скажите гундосому, что он тупой клоун!
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