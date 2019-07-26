САП задержала мать Онищенко - СМИ
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Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет о задержании участника преступных схем по разворовыванию газа. Об этом пишет "Украинская правда".
"25 июля 2019 в аэропорту“ Борисполь “задержан вероятный участник преступной организации по разворовыванию природного газа, добытого в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", которая скрывалась от следствия и была объявлена в розыск с августа 2016 года", - отмечается в сообщении.
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При этом САП не называет имя задержанной. По данным источника УП, это Инесса Кадырова - мать Александра Онищенко, которого правоохранители подозревают в организации преступной схемы.
Напомним, ранее сообщалось, что суд окончательно снял Александа Онищенко с выборов в ВР.
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